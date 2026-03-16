Oscar 2026: Nữ diễn viên 76 tuổi đánh bại mỹ nhân triệu người mê

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Mỹ vào sáng 16/3 thu hút hầu hết những ngôi sao đình đám nhất Hollywood. Đáng chú ý sự kiện có sự trở lại của ngôi sao Avengers là Robert Downey Jr. và Chris Evans khi họ công bố giải Kịch bản gốc hay nhất. Sự kiện do danh hài Conan O’Brien dẫn dắt.

Các giải thưởng phụ được trao gồm: Frankenstein cho Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất, Thiết kế trang phục đẹp nhất, Thiết kế sản xuất tốt nhất.

Phim "KPop Demon Hunters". Ảnh: Netflix

KPop Demon Hunters (Thợ săn quỷ Kpop) - bộ phim Hàn Quốc làm mưa làm gió trên Netflix toàn thế giới năm qua đã đánh bại siêu phẩm có doanh thu 1,8 tỷ USD Zootopia 2 để giành giải Phim hoạt hình hay nhất. Maggie Kang - đồng biên kịch và đồng đạo diễn của bộ phim rất xúc động khi cô nói lời cảm ơn người hâm mộ của Kpop Demon Hunters.

Nữ diễn viên 76 tuổi Amy Madigan của phim Weapons đã vượt qua các ứng viên nặng ký như Elle Fanning và Inga Ibsdotter Lilleaas của phim Sentimental Value, Wunmi Mosaku (Sinners) và Teyana Taylor (One Battle After Another) để nhận tượng vàng đầu tiên trong đời cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Amy Madigan nhận giải Oscar đầu tiên trong đời. Sau 40 năm bà mới lại được đề cử. Ảnh: L.A Times

Tài tử sinh năm 1960 Sean Penn lần thứ 3 liên tiếp thắng giải Oscar với 3 lần được đề cử trong 22 năm qua. Lần này anh chiến thắng thuyết phục với vai diễn Steven J. Lockjaw xuất sắc trong One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến) nhưng tiếp tục không có mặt tại lễ trao giải như thường lệ.

Kieran Culkin, nam diễn viên thắng Oscar 2025 ở cùng hạng mục thay mặt Sean Penn nhận giải và nói: "Sean Penn không thể có mặt ở đây tối nay hoặc anh ấy không muốn. Tôi sẽ nhận giải thay anh ấy".

Vai diễn trong "Trận chiến sau trận chiến" mang về cho Sean Penn tượng vàng Oscar 2026. Ảnh: RT

One Battle After Another đồng thời còn giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Casting xuất sắc nhất. Trong khi đó, Sinners - bộ phim giữ kỷ lục là phim có nhiều đề cử nhất trong 1 năm khi có tên ở 16 hạng mục - được gọi tên ở hạng mục Kịch bản gốc hay nhất.

Ở hạng mục Kỹ xảo xuất sắc nhất, bom tấn Avatar 3 đã đánh bại các đối thủ F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus và Sinners để giành tượng vàng. Đây cũng là đề cử và giải thưởng duy nhất của Avatar: Lửa và tro tàn tại Oscar năm nay.

Leonardo DiCaprio dự Oscar năm nay. Đây là lần thứ 5 anh được đề cử.

ĐỀ CỬ OSCAR 2026

PHIM HAY NHẤT

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”

NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Amy Madigan, “Weapons”

NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Sean Penn, “One Battle After Another”

KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ HAY NHẤT

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

KỊCH BẢN GỐC HAY NHẤT

“Sinners”

CA KHÚC GỐC HAY NHẤT

“Dear Me” - phim “Diane Warren: Relentless”

“Golden” - phim “KPop Demon Hunters”

“I Lied to You” - phim “Sinners”

"Sweet Dreams of Joy" - phim “Viva Verdi!”

“Train Dreams” - phim “Train Dreams”

NHẠC PHIM HAY NHẤT

Jerskin Fendrix, “Bugonia”

Alexandre Desplat, “Frankenstein”

Max Richter, “Hamnet”

Jonny Greenwood, “One Battle After Another”

Ludwig Goransson, “Sinners”

QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT

Dan Laustsen, “Frankenstein”

Darius Khondji, “Marty Supreme”

Michael Bauman, “One Battle After Another”

Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”

Adolpho Veloso, “Train Dreams”

BIÊN TẬP XUẤT SẮC NHẤT

Stephen Mirrione, “F1”

Ronald Bronstein & Josh Safdie, “Marty Supreme”

Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”

Michael P. Shawver, “Sinners”

PHIM QUỐC TẾ HAY NHẤT

“The Secret Agent”

“It Was Just an Accident”

“Sentimental Value”

“Sirât”

“The Voice of Hind Rajab”

PHIM HOẠT HÌNH XUẤT SẮC NHẤT

“KPop Demon Hunters”

KỸ XẢO XUẤT SẮC NHẤT

“Avatar: Fire and Ash"

