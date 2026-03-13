Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh là một trong những biểu tượng nhan sắc của sân khấu kịch miền Bắc. Cách đây ít tháng khi đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành qua đời, NSND Lê Khanh đã chia sẻ lại những kỉ niệm gắn bó với bà. Đồng thời, chị khoe lại những vai diễn đẹp gây thương nhớ cho khán giả nhiều thập niên về trước. Cụ thể trong hình chị vào vai Juliette trong Romeo & Juliette được công diễn vào năm 1982.

NSND Lê Khanh thời diễn vở kịch "Tấm Cám" năm 1983.

NSND Lê Khanh trong vở "Chết cho điều chưa có" của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ được trình diễn vào năm 1985.

Nhan sắc rực rỡ của nữ nghệ sĩ làng kịch trong vở "Otello" được trình diễn năm 1986.

NSND Lê Khanh và cố NSND Anh Tú trong vở "Rừng trúc" của tác giả Nguyễn Đình Thi năm 1997. Trong vở kịch này, NSND Lê Khanh vào vai Lý Chiêu Hoàng.

NSND Lê Khanh ở khoảnh khắc tập kịch với động tác hóa thân thành con mèo.

NSND Lê Khanh chụp hình kỉ niệm cùng người thầy là đạo diễn - NSND Phạm Thị Thành.