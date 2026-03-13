Biệt thự 200 m2 ở Thủ Đức của Minh Khang - Thúy Hạnh

Gia đình Minh Khang - Thúy Hạnh chuyển về căn biệt thự ở Thủ Đức được 10 năm.

Trước đó, họ sống trong khu chung cư sang trọng tại trung tâm TP HCM nhưng quyết định thay đổi để có không gian rộng rãi hơn.

Thúy Hạnh từng cho biết nhà cô nằm ở vị trí góc, hai mặt tiền. Năm 2016, bất động sản này được định giá khoảng 11 tỷ đồng.

Cặp nghệ sĩ thường khoe không gian sống vào các dịp lễ, Tết - thời điểm họ dành nhiều thời gian để trang trí nhà cửa.

Căn biệt thự ba tầng với tông trắng chủ đạo trở nên rực rỡ và nổi bật hơn khi được điểm tô điểm những dải ruy băng đỏ trong dịp Tết Nguyên đán.

Phòng khách của Minh Khang - Thúy Hạnh nằm ở tầng trệt, mang phong cách châu Âu cổ điển.

Ngoài bộ sofa cỡ lớn, vợ chồng nghệ sĩ đặt một chiếc đàn ngay lối vào để Minh Khang và các con gái có thể chơi nhạc mỗi khi rảnh rỗi.

Minh Khang từng cho biết Thúy Hạnh là người cầu toàn nên luôn giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Dù sử dụng toàn bộ nội thất màu trắng, không gian phòng khách của gia đình vẫn luôn sáng sủa, ít bám bụi.

Khu bếp của Minh Khang được thiết kế liền với phòng khách, bàn ăn cũng đặt trong cùng không gian này.

Nhạc sĩ từng bày tỏ khu vực bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà. Vợ chồng anh có thói quen ăn cơm nhà nên sắm tủ lạnh cỡ lớn và đầu tư đầy đủ dụng cụ nấu nướng.

Thúy Hạnh nấu được nhiều món ăn ngon. Minh Khang từng hài hước nói rằng nhiều năm qua anh khó giảm cân vì luôn được vợ chăm sóc bữa ăn chu đáo.

Phòng ngủ của hai con gái nằm ở lầu một, được trang trí theo sở thích riêng của từng em.

Hiện chị cả Suli du học tại Italy nên em gái Suti được sử dụng trọn vẹn căn phòng.

Sân vườn là nơi cặp nghệ sĩ thường tổ chức các buổi tiệc, mời người thân và bạn bè đến tham dự.

Không gian rộng rãi đủ để kê nhiều bàn tiệc, đồng thời dựng một sân khấu nhỏ phục vụ việc ca hát, giao lưu.

Con gái lớn của Thúy Hạnh chụp ảnh tại cửa căn biệt thự.

Thúy Hạnh cọ rửa sân vườn, chăm chút cây cối trong khuôn viên ngôi nhà. Cựu người mẫu từng nói chị là chủ căn bếp và khu vườn còn studio được đầu tư nhiều máy móc hiện đại trên lầu hai thuộc về ông xã.

Thúy Hạnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, là một trong những người mẫu nổi bật của làng mốt Việt Nam thập niên 1990. Cô kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang và có hai con gái Suli, Suti. Thúy Hạnh từng làm giám khảo nhiều chương trình như Hoa hậu Trái đất 2009, Vietnam’s Got Talent các mùa một, hai và ba, cùng Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019. Hiện cô điều hành công ty người mẫu riêng.

Minh Khang là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc do mình sáng tác, đồng thời được biết đến với vai trò nhà sản xuất, đứng sau nhiều dự án âm nhạc.