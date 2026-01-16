Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng

Cường đô la và Đàm Thu Trang

Suchin và Sutin nhà Cường Đôla cùng mặc áo thun Dior 400 USD; cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà trải nghiệm 'Ngày quốc tế'; Bình An ví bà xã Phương Nga như 'hổ nhà'.

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 1

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh hạnh phúc đón tuổi mới bên chồng con.

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 2

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang - vợ doanh nhân Cường Đôla - đăng ảnh hai con nắm tay nhau kèm chú thích: "Cường và Trang phiên bản mini".

Cô nhóc Suchin cùng em trai Sutin đều mặc áo thun Dior giá 400 USD (10,5 triệu đồng).

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 3

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ tại Mộc Châu.

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 4

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh tự hào về chiều cao vượt trội của con trai.

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 5

Diễn viên Thu Trang cũng hạnh phúc vì quý tử không chỉ cao lớn mà còn "quá tình cảm, luôn muốn mẹ vui nên hay chọc mẹ cười".

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 6

Cựu người mẫu Thúy Hạnh được khen trẻ trung trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 7

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà trải nghiệm "Ngày quốc tế" ở trường.

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 8

Diễn viên Bình An trêu đùa bà xã Phương Nga: "Mang hổ nhà đi gửi sở thú mà bên đó từ chối nhận".

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 9

Hoa hậu Giáng My "điệu đà dưới hoa xuân".

Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng - 10

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo dáng giữa cái lạnh mờ hơi sương ở Sa Pa.

Subeo ra dáng thanh niên bên Cường Đôla, Đàm Thu Trang
Subeo ra dáng thanh niên bên Cường Đôla, Đàm Thu Trang

Đứng cạnh bố - Cường Đôla - và mẹ - Đàm Thu Trang - trong tiệc mừng sinh nhật em gái Suchin, Subeo ra dáng thanh niên với chiều cao vượt trội.

16/01/2026
