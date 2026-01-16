Ảnh sao 16/1: Hai con Cường Đôla diện áo thun chục triệu đồng

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh hạnh phúc đón tuổi mới bên chồng con.

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang - vợ doanh nhân Cường Đôla - đăng ảnh hai con nắm tay nhau kèm chú thích: "Cường và Trang phiên bản mini".

Cô nhóc Suchin cùng em trai Sutin đều mặc áo thun Dior giá 400 USD (10,5 triệu đồng).

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ tại Mộc Châu.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh tự hào về chiều cao vượt trội của con trai.

Diễn viên Thu Trang cũng hạnh phúc vì quý tử không chỉ cao lớn mà còn "quá tình cảm, luôn muốn mẹ vui nên hay chọc mẹ cười".

Cựu người mẫu Thúy Hạnh được khen trẻ trung trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà trải nghiệm "Ngày quốc tế" ở trường.

Diễn viên Bình An trêu đùa bà xã Phương Nga: "Mang hổ nhà đi gửi sở thú mà bên đó từ chối nhận".

Hoa hậu Giáng My "điệu đà dưới hoa xuân".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo dáng giữa cái lạnh mờ hơi sương ở Sa Pa.