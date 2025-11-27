Cường Đôla tự hào khi Subeo mua đồ cứu trợ bằng tiền riêng

Tối 26/11, Cường Đôla tiết lộ một số tấm hình "do tài xế riêng của Subeo chụp trộm" và thuật lại câu chuyện được nghe kể. Theo đó, quý tử 15 tuổi của anh khi tan học đã nhờ chú tài xế đưa đi mua nhu yếu phẩm gồm đồ ăn, nước uống, thuốc men bằng số tiền để dành từ chi phí sinh hoạt bố cho hàng tuần. Sau đó, cậu nhóc đến điểm nhận đồ cứu trợ, xin được đóng góp cho bà con vùng lũ với những gì trong khả năng. Điều này khiến Cường Đôla thấy tự hào và hạnh phúc.

Subeo mang đồ cứu trợ tới điểm tập kết.

Phía dưới bài đăng, đông đảo khán giả dành lời khen ngợi cho hành động ý nghĩa của Subeo. "Anh cả thật tuyệt vời"; "Cảm ơn tinh thần tương thân tương ái của cháu"; "Con đã được gia đình giáo dục rất tốt"; "Subeo là cậu bé giàu tình cảm"; "Em có tấm lòng thiện lương, nhân hậu quá"; "Câu chuyện nhân văn, hành động đáng trân trọng"; "Không chỉ giúp đỡ được đồng bào mà còn thể hiện lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của em"; "Nhỏ tuổi mà đã biết cho đi khi thấy người khác thiếu thốn. Ba mẹ có quyền tự hào về cháu"; "Một chàng trai tử tế, hiểu chuyện"; "Thước đo thành công của một người không phải có bao nhiêu tiền mà là bạn đã làm được gì cho người khác. Dạy dỗ được đứa con tuyệt vời như này đã là phước đức cả đời rồi. Chúc mừng anh và gia đình"... một số tài khoản Facebook bình luận.

Cường Đôla ghi lại kỷ niệm bên Subeo.

Subeo sinh năm 2010, là con trai doanh nhân Cường Đôla với vợ cũ - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu nhóc tên thật Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng Anh là Henry, hiện cao trên 1,8 m. Từ nhỏ, em đã theo học tại các trường quốc tế hàng đầu, sớm nói thành thạo tiếng Anh.

Hồi tháng 8, Subeo được bố cho thực tập nhiều vị trí tại công ty gia đình trong hai tuần cuối của kỳ nghỉ hè trước khi lên cấp III.

Cường Đôla tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan - một trong những chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh. Nam doanh nhân được bổ nhiệm chức tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai từ 22/7/2024.