Subeo thực tập nhiều vị trí trong công ty của Cường Đôla

Cường Đôla cho biết anh và con trai đầu lòng thống nhất trong hai tuần cuối của kỳ nghỉ hè, Subeo sẽ thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc tại một số vị trí trong công ty gia đình. "Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của baba", doanh nhân 43 tuổi bày tỏ.

Subeo thử sức nhiều vai trò, từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà đến phục vụ, nhận order tại nhà hàng.

Nam sinh Gen Z (bên phải) được nhận xét trông chững chạc, lịch thiệp khi mặc trang phục theo phong cách nhân viên văn phòng.

Đông đảo khán giả bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ cách giáo dục con của Cường Đôla và khen ngợi Subeo (sơ mi trắng): "Hổ phụ sinh hổ tử"; "Bé khôi ngô tuấn tú quá. Đúng chuẩn tổng tài tương lai"; "Người cha tuyệt vời sẽ có những đứa con hạnh phúc và giỏi giang"; "Mình mến cách nuôi dạy con của bạn, cảm nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ. Đứa bé hiểu chuyện sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Bạn là ông bố tuyệt vời"... Bên cạnh đó, bà ngoại Subeo cũng cảm thán: "Anh hai trưởng thành rồi".

Rich kid 15 tuổi chăm chú học cách rót đồ uống tại nhà hàng.

Cậu nhóc cũng được hướng dẫn quy trình nhận order, phục vụ, tính tiền... cho khách.

Subeo sinh năm 2010, là con trai Cường Đôla với vợ cũ - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ở tuổi 15, cậu ra dáng thanh niên với chiều cao 1,8 m, được nhận xét gương mặt giống bố và thừa hưởng vóc dáng như người mẫu từ mẹ.

Cường Đôla tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan - một trong những chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh. Doanh nhân được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai từ 22/7/2024, ba ngày sau khi mẹ anh bị bắt với cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, TP HCM.