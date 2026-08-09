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Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu 'miệt vườn' của Thúy Nga

Sự kiện: Sao Việt Người mẫu Ngọc Quyên Diễn viên hài Thuý Nga

Ngọc Quyên dự tiệc sinh nhật của Thúy Nga ở Mỹ; Hà Kiều Anh và bạn thân Anh Thơ rủ nhau đi bơi; Thiều Bảo Trâm khoe dáng với bikini nhỏ xíu.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 1

Hà Kiều Anh và Anh Thơ rủ nhau diện áo tắm đôi khi đi bơi. Hoa hậu Việt Nam 1992 và bà xã diễn viên Bình Minh có tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ, thường đồng hành trong cuộc sống.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 2

Nhật Kim Anh tận hưởng tối cuối tuần thảnh thơi khi ôm con đi ngủ sớm.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 3

Bảo Ngọc mang 5 vali hành lý từ TP HCM bay ra Hà Nội, sau đó di chuyển đến Quảng Ninh để tham gia Miss World 2026 với tư cách thí sinh nước chủ nhà.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 4

Huyền Baby diện đồ cắt xẻ khoe hình thể trong chuyến du lịch dài ngày ở Mỹ mùa hè.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 5

Diệu Nhi diện đồ như các It Girl của Hollywood, khoe vóc dáng gọn gàng nhờ chăm tập thể dục và ăn uống kiêng khem.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 6

Vợ chồng Lê Phương đưa nhau đi ăn mừng kỷ niệm 9 năm về chung nhà.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 7

Ngọc Quyên đến mừng sinh nhật Thúy Nga ở Mỹ. Trong nhà vườn ở California, Thúy Nga tổ chức sinh nhật kiểu dân dã, bài trí bằng nhiều lại trái cây được cô thu hoạch từ vườn nhà. Căn nhà của chị được mua từ năm 2021 với giá gần 1,2 triệu USD để tiện chăm sóc con gái sang du học.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 8

Vân Dung cùng mẹ mặc váy cặp khi đi biển. Nghệ sĩ hạnh phúc vì có mẹ luôn trẻ trung và đồng hành cùng con cháu.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 9

Thiều Bảo Trâm diện bikini nhỏ xíu khi đi biển.

Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu &#39;miệt vườn&#39; của Thúy Nga - 10

Gia đình Phương Trinh Jolie chụp ảnh vui nhộn trong chuyến đi Nhật Bản.

Ngọc Quyên chật vật tìm việc sau khi đóng cửa công ty ở Mỹ
Ngọc Quyên chật vật tìm việc sau khi đóng cửa công ty ở Mỹ

Người mẫu Ngọc Quyên muốn xin việc môi giới bất động sản, bán bảo hiểm nhưng không nơi nào nhận vì cô chưa có kinh nghiệm lẫn bằng cấp.

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/08/2026 23:13 PM (GMT+7)
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