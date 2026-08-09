Ảnh sao 9/8: Ngọc Quyên mừng sinh nhật kiểu 'miệt vườn' của Thúy Nga

Hà Kiều Anh và Anh Thơ rủ nhau diện áo tắm đôi khi đi bơi. Hoa hậu Việt Nam 1992 và bà xã diễn viên Bình Minh có tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ, thường đồng hành trong cuộc sống.

Nhật Kim Anh tận hưởng tối cuối tuần thảnh thơi khi ôm con đi ngủ sớm.

Bảo Ngọc mang 5 vali hành lý từ TP HCM bay ra Hà Nội, sau đó di chuyển đến Quảng Ninh để tham gia Miss World 2026 với tư cách thí sinh nước chủ nhà.

Huyền Baby diện đồ cắt xẻ khoe hình thể trong chuyến du lịch dài ngày ở Mỹ mùa hè.

Diệu Nhi diện đồ như các It Girl của Hollywood, khoe vóc dáng gọn gàng nhờ chăm tập thể dục và ăn uống kiêng khem.

Vợ chồng Lê Phương đưa nhau đi ăn mừng kỷ niệm 9 năm về chung nhà.

Ngọc Quyên đến mừng sinh nhật Thúy Nga ở Mỹ. Trong nhà vườn ở California, Thúy Nga tổ chức sinh nhật kiểu dân dã, bài trí bằng nhiều lại trái cây được cô thu hoạch từ vườn nhà. Căn nhà của chị được mua từ năm 2021 với giá gần 1,2 triệu USD để tiện chăm sóc con gái sang du học.

Vân Dung cùng mẹ mặc váy cặp khi đi biển. Nghệ sĩ hạnh phúc vì có mẹ luôn trẻ trung và đồng hành cùng con cháu.

Thiều Bảo Trâm diện bikini nhỏ xíu khi đi biển.

Gia đình Phương Trinh Jolie chụp ảnh vui nhộn trong chuyến đi Nhật Bản.