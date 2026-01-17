HOT: Tóc Tiên chính thức thông báo ly hôn Hoàng Touliver

Tóc Tiên xác nhận ly hôn, nhắn nhủ Hoàng Touliver: "Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua"

Trưa 17/1, ca sĩ Tóc Tiên chính thức đăng tải bài viết xác nhận ly hôn Hoàng Touliver, sau hàng loạt đồn đoán thời gian qua.

Bài đăng viết: "Hôm nay, sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình, Tiên xin phép gửi vài lời đến các đơn vị báo chí truyền thông, quý đối tác, anh chị em bạn bè thân quen và đặc biệt là những khán giả đã luôn yêu thương dõi theo Tiên trong suốt thời gian qua".

Theo nữ ca sĩ, từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, cô luôn tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Dù là trước đây hay bây giờ, cô và Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể bởi cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver trong hôn lễ. (Ảnh: FBNV)

"Những tháng ngày vừa qua đầy khó khăn và thử thách đối với cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp" - Tóc Tiên viết.

Nữ ca sĩ khẳng định thông báo này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Trong bài đăng, Tóc Tiên cũng nhìn lại chặng đường 10 năm như một đoạn đời hạnh phúc, đáng trân trọng và đầy biết ơn. Với nữ ca sĩ, nếu không có Hoàng Touliver, hành trình 10 năm ấy đã không thể trọn vẹn và thăng hoa như đã từng; và nếu không có “chúng ta”, những năm tháng ấy cũng khó có thể mang ý nghĩa sâu sắc đến vậy.

Giọng ca "Có ai thương em như anh" cũng cho rằng cuộc đời được tạo nên từ những mảnh ghép mang tên lựa chọn. Dù lựa chọn ấy đôi khi đầy khó khăn, đến một thời điểm nào đó, con người sẽ hiểu rằng mỗi kết thúc đều là tiền đề cho một khởi đầu mới.

Sau thông báo này, nữ ca sĩ cho biết sẽ không chia sẻ thêm bất kỳ điều gì liên quan đến đời sống riêng tư của hai người. Cô khẳng định sự dừng lại diễn ra trong tinh thần văn minh, tử tế, đồng thời mong khán giả và giới truyền thông thấu hiểu, tôn trọng quyết định này, không lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của những người liên quan.

Cuối cùng, nữ ca sĩ dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người bạn đồng hành suốt 10 năm, với mong muốn mỗi người có thể nhẹ nhàng bước tiếp trên hành trình riêng của mình.

“Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình" - cô nhắn nhủ.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver hẹn hò từ năm 2015, sau màn hợp tác tại chương trình "The Remix". Trong suốt nhiều năm, cả hai yêu đương kín tiếng, ít chia sẻ về mối quan hệ trước truyền thông.

Đầu năm 2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đà Lạt.