Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm

Quỳnh Lương đưa con gái từ Vĩnh Long đến TP HCM dự sự kiện. Càng lớn, nhóc tì Nala càng được nhận xét 'giống bố như đúc khuôn'. Ảnh: Facebook Quỳnh Lương

Quang Vinh khoe ảnh trong chuyến road trip, khám phá cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Canada. Ảnh: Facebook Quang Vinh

Hoàng Thùy Linh diện chiếc áo cardigan cài khuy hờ hững ra phố. Ảnh: Facebook Hoàng Thùy Linh

Hoa hậu Kỳ Duyên tôn lưng trần táo bạo với chiếc váy xẻ sâu khi dự sự kiện. Ảnh: Facebook Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Đan Lê nói trân trọng cơ hội được hội ngộ NSND Lê Khanh, khi tham gia lớp học diễn xuất do đàn chị giảng dạy. Ảnh: Facebook Đan Lê

H'Hen Niê khoe ảnh vi vu châu Âu. Trong khi bé Harley được nhận xét giống hệt bố, hoa hậu và ông xã Tuấn Khôi ngày càng có tướng phu thê. Ảnh: Facebook H'Hen Niê

Hoa hậu Thanh Thủy để tóc ngắn lạ mắt, đi tiệc cùng 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung. Ảnh: Facebook Huỳnh Thị Thanh Thủy

Ca sĩ Dương Triệu Vũ mừng hạnh phúc 10 năm bên nhau của 'búp bê' Thanh Thảo và ông xã doanh nhân. Ảnh: Facebook Dương Triệu Vũ

Thuý Diễm - Lương Thế Thành chụp ảnh gia đình bốn thành viên. Cặp sao được khen có hạnh phúc viên mãn, các con đủ nếp đủ tẻ và nhan sắc 'đẹp đều'. Ảnh: Facebook Nguyễn Ngọc Thúy Diễm

Hạt Dẻ - con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - tôn vẻ đẹp đằm thắm bên hoa sen. Ảnh: Facebook Mai Thảo Ngọc

Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận xét con gái Viann là 'chuyên gia nhõng nhẽo nhưng cũng là trạm sạc tình cảm số một của mẹ'. Ảnh: Facebook Ha Kieu Anh

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng được khen 'như chụp ảnh cưới lần hai' khi cùng nhau du lịch Nhật Bản. Ảnh: Facebook Đông Nhi