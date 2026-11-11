Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm

Sự kiện: Giải trí

Hạt Dẻ - con gái út Quyền Linh diện áo yếm, khoe vẻ gợi cảm trong ảnh mới; Hoàng Thùy Linh mặc sexy ra phố; Thanh Thủy khác lạ với tóc ngắn.

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 1

Quỳnh Lương đưa con gái từ Vĩnh Long đến TP HCM dự sự kiện. Càng lớn, nhóc tì Nala càng được nhận xét 'giống bố như đúc khuôn'. Ảnh: Facebook Quỳnh Lương

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 2

Quang Vinh khoe ảnh trong chuyến road trip, khám phá cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Canada. Ảnh: Facebook Quang Vinh

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 3

Hoàng Thùy Linh diện chiếc áo cardigan cài khuy hờ hững ra phố. Ảnh: Facebook Hoàng Thùy Linh

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 4

Hoa hậu Kỳ Duyên tôn lưng trần táo bạo với chiếc váy xẻ sâu khi dự sự kiện. Ảnh: Facebook Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 5

Đan Lê nói trân trọng cơ hội được hội ngộ NSND Lê Khanh, khi tham gia lớp học diễn xuất do đàn chị giảng dạy. Ảnh: Facebook Đan Lê

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 6

H'Hen Niê khoe ảnh vi vu châu Âu. Trong khi bé Harley được nhận xét giống hệt bố, hoa hậu và ông xã Tuấn Khôi ngày càng có tướng phu thê. Ảnh: Facebook H'Hen Niê

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 7

Hoa hậu Thanh Thủy để tóc ngắn lạ mắt, đi tiệc cùng 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung. Ảnh: Facebook Huỳnh Thị Thanh Thủy

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 8

Ca sĩ Dương Triệu Vũ mừng hạnh phúc 10 năm bên nhau của 'búp bê' Thanh Thảo và ông xã doanh nhân. Ảnh: Facebook Dương Triệu Vũ

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 9

Thuý Diễm - Lương Thế Thành chụp ảnh gia đình bốn thành viên. Cặp sao được khen có hạnh phúc viên mãn, các con đủ nếp đủ tẻ và nhan sắc 'đẹp đều'. Ảnh: Facebook Nguyễn Ngọc Thúy Diễm

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 10

Hạt Dẻ - con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - tôn vẻ đẹp đằm thắm bên hoa sen. Ảnh: Facebook Mai Thảo Ngọc

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 11

Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận xét con gái Viann là 'chuyên gia nhõng nhẽo nhưng cũng là trạm sạc tình cảm số một của mẹ'. Ảnh: Facebook Ha Kieu Anh

Ảnh sao 11/11: Con gái út Quyền Linh gợi cảm với áo yếm - 12

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng được khen 'như chụp ảnh cưới lần hai' khi cùng nhau du lịch Nhật Bản. Ảnh: Facebook Đông Nhi

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh
Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dựng cây thông, phủ tuyết giả mang không khí Giáng sinh về quán cà phê; Nguyên Hà dắt con gái đi chơi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-11-11-con-gai-ut-quyen-linh-goi-cam-v...

-10/11/2026 23:49 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải trí Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN