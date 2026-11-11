Sau 7 năm trở lại Việt Nam, nữ danh ca Nhật Bản muốn đưa ca khúc đặc biệt của Trịnh Công Sơn đến với người Nhật

Danh ca Tokiko Kato đang chuyển ngữ "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn

Nhận lời mời của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nữ danh ca Tokiko Kato, nổi tiếng khi hát "Diễm xưa" bằng tiếng Nhật đã trở lại Việt Nam vào ngày 10/11, kể từ năm 2019.

Danh ca Tokiko Kato trong chương trình 18 năm nhớ Trịnh Công Sơn tại Nhà hát TP.HCM vào năm 2019. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đến TP.HCM, danh ca Tokiko Kato đã cùng đại diện đài truyền hình quốc gia Nhật NHK đến viếng mộ Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa và thăm nhà của cố nhạc sĩ tại 47C Phạm Ngọc Thạch.

Chia sẻ với Dân Việt, nữ danh ca Tokiko Kato cho biết, sau năm 2019, bà dự định sẽ đến Việt Nam vào năm 2020. Tuy nhiên vì COVID-19 bùng phát, bà phải hoãn lại kế hoạch và đến nay mới có dịp trở về.

“Cả cuộc đời tôi gắn bó với việc ca hát, sáng tác và lan tỏa những thông điệp về hòa bình, tình yêu. Vì vậy, trong chuyến đi lần này, bên cạnh lịch trình biểu diễn, điều đầu tiên tôi mong muốn là được đến thăm gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngoài ra, tôi đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bến Nhà Rồng và dự định đến thăm Làng Hòa Bình, Làng Hữu nghị. Tôi muốn dành thời gian đến những địa điểm này bởi hòa bình và tình yêu cũng chính là những thông điệp tôi luôn theo đuổi trong âm nhạc”, nữ danh ca bày tỏ.

Danh ca Tokiko Kato và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng thể hiện ca khúc Diễm xưa, bên cạnh là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và ông xã lắng cùng nghe. Ảnh: Nguyễn Hà.

Đồng thời, nữ danh ca cũng tiết lộ, sau “Diễm xưa”, bà đang chuyển ngữ ca khúc “Hạ trắng”, một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sang tiếng Nhật.

“Tuy nhiên, hiện tại bản chuyển ngữ vẫn chưa hoàn thiện, vẫn cần thêm thời gian để chỉnh sửa và hoàn thiện một số phần.”, bà nói thêm.

Cũng tại nhà riêng của cố nhạc sĩ, nữ danh ca Tokiko Kato cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã ngẫu hứng thể hiện lại những ca khúc của Trịnh Công Sơn như Diễm xưa ...

Dù tự nhận phần trình diễn chưa thật trọn vẹn do quá xúc động, bà vẫn bày tỏ mong muốn có dịp tiếp tục đồng hành cùng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trong những màn hòa âm như vậy.

Tình bạn đặc biệt giữa Trịnh Công Sơn và nữ danh ca Nhật Bản

Nói với Dân Việt, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bày tỏ niềm vui khi được gặp lại nữ danh ca Kato sau gần một thập kỷ.

Theo ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, bà Kato và gia đình có nhiều kỷ niệm thân tình. Trước đây, nữ danh ca từng đến thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gặp gỡ và giao lưu với gia đình.

Sau khi nhạc sĩ qua đời, vào năm 2019, gia đình cũng từng tổ chức chương trình 18 năm nhớ Trịnh Công Sơn tại Nhà hát TP.HCM và mời bà trở về tham dự.

Danh ca Tokiko Kato và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thập niên 1990. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhắc về tình bạn giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Kato, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho biết điều khiến bà nhớ nhất là sự đồng điệu đặc biệt giữa hai người. Đôi khi không cần nói nhiều, cả hai vẫn có thể thấu hiểu nhau. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nữ ca sĩ Nhật Bản từng hát cùng nhau, dành cho nhau tình cảm quý mến, gần gũi.

"Mỗi lần bà trở về, tôi đều cảm nhận được niềm vui của anh Sơn. Bây giờ, khi nghe tin bà trở lại Việt Nam, tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.

Cũng theo ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, căn nhà 47C Phạm Ngọc Thạch là nơi lưu giữ những kỷ niệm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng là nơi gặp gỡ của nhiều bạn bè, ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ từ Hà Nội và nhiều nơi khác. Không gian này lưu giữ những câu chuyện, kỷ niệm gắn với những người từng ghé thăm, giao lưu cùng nhạc sĩ. Đặc biệt, tại đây, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng vẽ tranh tặng bà Kato.

Bức họa danh ca Tokiko Kato (bên trái) do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thực hiện lúc sinh thời và được đưa vào sách “Hội họa Trịnh Công Sơn”. Ảnh: Nguyễn Hà

Nhân dịp nữ ca sĩ trở lại Việt Nam, gia đình nhạc sĩ đã chuẩn bị một món quà đặc biệt là cuốn sách về hội họa Trịnh Công Sơn vừa hoàn thành.

Cuốn sách giới thiệu khoảng 100 bức tranh do ông vẽ bạn hữu, giai nhân, trong đó có tranh chân dung của Tokiko Kato. Năm 1998, khi bà sang Việt Nam và gặp gỡ Trịnh Công Sơn, ăn cơm cùng gia đình, tác giả ngỏ ý vẽ tặng bà.

"Điều khiến tôi vui nhất là cuốn sách vừa được in xong, chưa kịp phát hành thì bà đã trở về Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi có ngay một món quà rất ý nghĩa để dành tặng bà", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.

Trong thời gian tới, gia đình dự định xây dựng bảo tàng về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhằm lưu giữ những kỷ vật, tư liệu và câu chuyện gắn với cuộc đời, sự nghiệp của ông. Căn nhà hiện tại cũng sẽ tiếp tục là nơi chào đón bạn bè nghệ sĩ và những người yêu mến nhạc Trịnh, trong đó có các nghệ sĩ nước ngoài.