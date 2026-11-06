Ảnh sao 6/11: Anh Thư mukbang bánh canh dừa sáp

Siêu mẫu Anh Thư đăng video mukbang bánh canh dừa sáp. Sau khi thưởng thức, cô bất ngờ nhận ra món ăn không có hành, ngò hay rau ăn kèm. Người đẹp hài hước thắc mắc: 'Ăn xong mới phát hiện món này không có nêm hành ngò gì hết vậy ta? Không có rau cỏ gì luôn'.

Ca sĩ Jun Phạm vào bếp trổ tài làm món mực nhồi thịt. Anh giới thiệu thành phẩm là món ăn đầy đặn, đồng thời hy vọng bữa cơm nhỏ tự tay chuẩn bị mang đến niềm vui cho khán giả.

Nhật Tinh Anh chia sẻ hình ảnh nấu gà hầm táo đỏ tại Mỹ. Ca sĩ tự giới thiệu là người vừa ngoan vừa biết nấu ăn, đồng thời đùa vui rằng mình là ứng viên bạn trai dành cho những cô gái đang tìm kiếm người có khả năng nội trợ.

Siêu mẫu Thanh Hằng tự thưởng món mì Mama nổi tiếng của Thái Lan sau khi dự sự kiện trang sức tại Bangkok.

Yến Trang và Yến Nhi cũng có chuyến khám phá ẩm thực Bangkok. Hai chị em dành thời gian thưởng thức đặc sản, ghé những quán cà phê mới và dạo quanh các con phố. Họ cho biết chuyến đi mang lại nhiều niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hái hồng tại vườn nhà ở Mỹ. Người đẹp hào hứng khoe thành quả thu hoạch: 'Ai ăn hồng nhà trồng không?'.

Diễn viên Kim Hiền chia sẻ hình ảnh cây táo trong vườn ra quả, gợi nhớ những ngày còn sống tại Việt Nam. Cô cho biết thường ăn táo chấm muối ớt, thích vị chua ngọt hòa quyện. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn người bạn tặng cây từ khi còn nhỏ và đã chăm sóc để cây trưởng thành, đơm hoa kết trái.

Đạo diễn Victor Vũ khoe ảnh vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp - và con trai cùng đi ăn tối. Anh bày tỏ: 'Sinh nhật của con, nhưng bố mẹ cứ háo hức như sinh nhật mình'.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan khoe thành phẩm bánh mì tự làm tại nhà, mời người hâm mộ thưởng thức.