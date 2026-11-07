Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới

Sự kiện: Sao Việt Phan Như Thảo

Vợ chồng người mẫu Phan Như Thảo cùng con gái tận hưởng bữa tối ấm cúng dịp kỷ niệm ngày cưới; Tú Vi ngắm cảnh ở Hàn Quốc.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 1

Người mẫu Phan Như Thảo cho biết cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức An đã thay đổi cô, từ một phụ nữ độc lập, thích tự do thành người vợ biết yếu đuối, nương tựa chồng.

Cô trân trọng quãng thời gian hai người bên nhau, cùng học hỏi và trưởng thành để ngày càng hòa hợp.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 2

Á hậu Trúc Diễm khoe vóc dáng mảnh mai khi diện đầm đuôi cá.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 3

Diễn viên Tú Vi tận hưởng thời tiết lạnh ở Busan, Hàn Quốc.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 4

Ca sĩ Đan Trường diện đồ trẻ trung, dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng mùa thu ở Mỹ.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 5

Đôi bạn thân Tóc Tiên - Mai Tiến Dũng gặp gỡ, hàn huyên.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 6

Huyền Baby đi bar.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 7

Diễn viên Tăng Thanh Hà tiết lộ hình ảnh hậu trường khi cô quay Hoàng hậu cuối cùng ở Huế.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 8

Con gái lớn của nghệ sĩ Quyền Linh chụp ảnh phong cách nữ tính.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 9

Mai Hồ lên đồ đi ăn tối cùng chồng.

Ảnh sao 7/11: Phan Như Thảo - đại gia Đức An kỷ niệm 11 năm cưới - 10

Ca sĩ Hiền Thục diện set đồ đen tôn vóc dáng khi đi hát tối cuối tuần.

Sau 11 năm cưới doanh nhân hơn 26 tuổi, người mẫu Phan Như Thảo giờ ra sao?
Sau 11 năm cưới doanh nhân hơn 26 tuổi, người mẫu Phan Như Thảo giờ ra sao?

Sau hơn 1 thập kỷ kết hôn cùng ông xã hơn 26 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân 8X đình đám một thời vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-7-11-phan-nhu-thao-dai-gia-duc-an-ky-...

-06/11/2026 23:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN