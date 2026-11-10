Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trang trí quán cà phê ở khu Thảo Điền, TP HCM, đậm không khí Giáng sinh.

Vốn tính cầu kỳ, anh đặt mua nhiều phụ kiện từ Mỹ, tự lên ý tưởng và sắp xếp.

Ca sĩ cho biết có thói quen bày biện mỗi dịp lễ, Tết để bản thân và khán giả có không gian đẹp chụp ảnh mùa lễ hội.

Á hậu Thảo Nhi Lê (Nguyễn Lê Thảo Nhi) mặc gợi cảm bên núi lửa ở Big Island, Hawaii (Mỹ), trong chuyến đi mừng sinh nhật.

Cô nói chọn điểm đến này vì theo âm lịch, cô 'mang mệnh Sơn Đầu Hỏa, nghĩa là lửa trên núi'.

Ca sĩ Phạm Trưởng trồng cây trái, nuôi gia cầm trong nhà phố ở TP HCM.

Người mẫu Mai Ngô diện đầm nhung xanh lá tôn dáng.

MC Thanh Mai và á hậu Băng Châu hội ngộ sau thời gian dài không gặp.

Đôi bạn cho biết rất vui vì cả hai vẫn trẻ trung, khỏe mạnh và có cuộc sống viên mãn.

Ca sĩ Nguyên Hà dắt con gái lai Hàn, bé Naru, đi dạo.

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy đưa con gái đi du lịch Thái Lan.

Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách cùng nhau ăn mừng giành cúp trong một trận đấu pickle ball.

Hoa hậu Hương Giang dạy con gái đầu Tiểu Panda nữ công gia chánh.

Người mẫu Quỳnh Thư khoe ảnh thời học múa ballet.

Diễn viên Diễm My 6X khoe nhan sắc tuổi trung niên.

Võ Hạ Trâm diện trang phục phong cách thanh lịch đi sự kiện. Thông qua hình ảnh xinh đẹp, cô gửi lời chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng.