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Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh

Sự kiện: Giải trí

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dựng cây thông, phủ tuyết giả mang không khí Giáng sinh về quán cà phê; Nguyên Hà dắt con gái đi chơi.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trang trí quán cà phê ở khu Thảo Điền, TP HCM, đậm không khí Giáng sinh.

Vốn tính cầu kỳ, anh đặt mua nhiều phụ kiện từ Mỹ, tự lên ý tưởng và sắp xếp.

Ca sĩ cho biết có thói quen bày biện mỗi dịp lễ, Tết để bản thân và khán giả có không gian đẹp chụp ảnh mùa lễ hội.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 2

Á hậu Thảo Nhi Lê (Nguyễn Lê Thảo Nhi) mặc gợi cảm bên núi lửa ở Big Island, Hawaii (Mỹ), trong chuyến đi mừng sinh nhật.

Cô nói chọn điểm đến này vì theo âm lịch, cô 'mang mệnh Sơn Đầu Hỏa, nghĩa là lửa trên núi'.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 3

Ca sĩ Phạm Trưởng trồng cây trái, nuôi gia cầm trong nhà phố ở TP HCM.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 4

Người mẫu Mai Ngô diện đầm nhung xanh lá tôn dáng.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 5

MC Thanh Mai và á hậu Băng Châu hội ngộ sau thời gian dài không gặp.

Đôi bạn cho biết rất vui vì cả hai vẫn trẻ trung, khỏe mạnh và có cuộc sống viên mãn.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 6

Ca sĩ Nguyên Hà dắt con gái lai Hàn, bé Naru, đi dạo.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 7

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy đưa con gái đi du lịch Thái Lan.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 8

Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách cùng nhau ăn mừng giành cúp trong một trận đấu pickle ball.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 9

Hoa hậu Hương Giang dạy con gái đầu Tiểu Panda nữ công gia chánh.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 10

Người mẫu Quỳnh Thư khoe ảnh thời học múa ballet.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 11

Diễn viên Diễm My 6X khoe nhan sắc tuổi trung niên.

Ảnh sao 10/11: Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng quán cà phê đón Giáng sinh - 12

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-10-11-dam-vinh-hung-trang-hoang-quan-...

-09/11/2026 23:23 PM (GMT+7)
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