Lương Thế Thành 'ốm nhom' khi chăm Thúy Diễm ở cữ

Sau hơn một tháng làm mẹ bỉm sữa, Thúy Diễm tiết lộ cô cảm thấy hạnh phúc, không tủi thân hay rơi vào trạng thái buồn bã vì luôn có ông xã kề cận. Chồng chủ động gác toàn bộ công việc, từ chối nhiều dự án để dành toàn thời gian bên vợ con. Anh thức đêm chăm bé Rosie, gần như không rời vợ nửa bước trong tháng đầu.

Khi Thúy Diễm chuyển từ bệnh viện đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh, nam diễn viên cũng mang đồ đạc vào ở cùng. Suốt một tháng, anh chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy thêm đồ dùng rồi nhanh chóng quay lại với vợ con.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bên hai con tại nhà riêng. Ảnh: Cúm

"Vợ ở cữ một tháng thì anh ấy cũng ở cữ cùng luôn. Tôi ăn món gì, anh ăn món ấy. Ăn theo thực đơn bà đẻ, toàn món lành mạnh được bác sĩ khuyến cáo nên anh ấy ốm nhom luôn", Thúy Diễm vừa cười vừa kể.

Sau khi rời trung tâm ở cữ về nhà, Lương Thế Thành vẫn duy trì thói quen chăm sóc bà xã. Nữ diễn viên cho biết, dù có bố mẹ hai bên hỗ trợ, ông xã vẫn chủ động nhận phần lớn việc chăm Rosie. Mỗi khi nghe con ọ ẹ giữa đêm, chồng lập tức thức dậy cùng cô cho bé ăn, thay tã.

Theo Thúy Diễm, Lương Thế Thành từng đề nghị đảm nhận việc trông con ban đêm, nhưng cô vẫn thức cùng chồng vì lo anh chưa quen kỹ năng chăm trẻ sơ sinh.

Thúy Diễm mô tả ông xã Lương Thế Thành "ốm nhom" khi cùng vợ ở cữ. Ảnh: Cúm

Ngoài chồng, Thúy Diễm còn nhận được sự hỗ trợ từ mẹ ruột và bố mẹ chồng. Mẹ nữ diễn viên từ Italy trở về Việt Nam, dự định ở lại sáu tháng để chăm con gái và cháu ngoại. Bà xã Lương Thế Thành cho biết hai bên gia đình đều tôn trọng cách nuôi dạy con của vợ chồng cô, nhờ đó không xảy ra bất đồng hay tranh cãi trong quá trình chăm sóc em bé.

"Tôi cảm thấy viên mãn trong thời gian ở cữ khi nhận sự chăm sóc tận tình từ chồng lẫn mẹ và bố mẹ chồng. Nhờ tâm lý thoải mái, không quá nhiều lo lắng nên tôi nhanh chóng hồi phục sức khỏe hơn thời có bé đầu tiên", Thúy Diễm nói.

Nữ diễn viên xác định nuôi con bằng sữa mẹ nên chú trọng dinh dưỡng trong các bữa ăn hằng ngày. Cô không quá kiêng khem hay đặt nặng chuyện giảm cân, lấy lại vóc dáng, bởi cho rằng sức khỏe của Rosie mới là điều quan trọng nhất.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành thông báo đón con gái chào đời tại một bệnh viện tại TP HCM, hôm 10/10. Em bé được đặt tên ở nhà là Rosie, là trái ngọt thứ hai trong cuộc hôn nhân của cặp nghệ sĩ.

Lương Thế Thành khi chăm con gái mới chào đời. Ảnh: NVCC

Thúy Diễm từng tiết lộ cô tăng gần 20 kg khi mang thai con ở tuổi 40. Những tháng cuối thai kỳ, cô thấy cơ thể nặng nề hơn nhưng sức khỏe được cải thiện, không còn bị hành bởi cơn ốm nghén, ăn ngủ tốt. Trước đó, Thúy Diễm gác lại công việc để tập trung dưỡng thai trong lần thứ hai mang bầu. Ông xã Lương Thế Thành cũng toàn tâm toàn ý chăm lo cho vợ.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 10 năm cưới, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đón tin vui gia đình sắp có thành viên mới sau nhiều năm ngừng hy vọng. Nữ diễn viên dự định dừng sự nghiệp diễn xuất đến khi em bé cứng cáp mới trở lại. Cô muốn dùng quãng nghỉ này để tự làm mọi điều cho bé nhỏ và bù đắp cho bé lớn thời gian mẹ quá bận rộn với công việc.

Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982, đều là gương mặt nổi bật của truyền hình phía Nam. Hai người từng kết hợp trong các phim Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ... Họ kết hôn năm 2016 và đón con trai đầu lòng hai năm sau đó. Bé lớn của cặp diễn viên tên Bảo Bảo, vừa tròn 8 tuổi hồi cuối tháng 6.