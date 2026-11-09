Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71

Sự kiện: Sao Việt

Mẹ chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe sắc qua ống kính con trai; Hoàng Oanh tôn eo thon trên phố; Midu quấn quýt chồng thiếu gia.

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 1

Diễn viên Midu mô tả khoảnh khắc bên ông xã Minh Đạt: "Trợ lý ngồi uống cà phê trong lúc đợi sếp xử lý công việc".

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 2

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý phối trang phục đồng điệu trong kỳ nghỉ mới đây.

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 3

Huyền Baby cho rằng mình "chắc giống mẹ nên xinh".

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 4

Hoa hậu Hương Giang đi ăn món Việt khi đến Mỹ.

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 5

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chụp ảnh cho mẹ trong chuyến công tác kết hợp du lịch. Trên mạng xã hội, bà Đặng Thu Thủy được nhiều khán giả khen trẻ trung, duyên dáng ở tuổi 71.

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 6

Bạn gái mừng sinh nhật NSƯT Chí Trung: "Chúc anh đón tuổi mới vui vẻ, trẻ khỏe, tươi cười như hoa nhé".

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 7

MC Hoàng Oanh mặc crop top khoe eo thon trên phố.

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 8

Ca sĩ SOOBIN bảnh bao trong chuyến công tác tại Sydney, Australia.

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 9

Diễn viên Quỳnh Kool tạo dáng kiêu kỳ ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ảnh sao 9/11: Mẹ chủ tịch Trần Hùng Huy trẻ trung ở tuổi 71 - 10

Rich kid Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - khoe bụng bầu 35 tuần bên chồng con.

Ảnh: FBNV

2 cặp MC ăn ý của VTV: Sự nghiệp thăng hoa, đời tư triệu người ngưỡng mộ
2 cặp MC ăn ý của VTV: Sự nghiệp thăng hoa, đời tư triệu người ngưỡng mộ

Là những gương mặt dẫn chương trình quen thuộc trên sóng VTV, bên cạnh sự toả sáng riêng, hai cặp MC Đức Bảo - Phí Linh và Thuỵ Vân - Hạnh Phúc còn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-9-11-me-chu-tich-tran-hung-huy-tre-tr...

-08/11/2026 23:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN