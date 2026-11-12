Diễn viên Hong Kong hối hận vì yêu đàn ông có vợ

Trong talkshow trên Hoy TV hôm 9/11, Trí Hiền trải lòng về scandal "vụng trộm" với diễn viên Lê Chấn Diệp cách đây 6 năm. Khi bị paparazzi ghi lại hình ảnh đi chơi riêng với Chấn Diệp, cảm xúc của cô "hỗn loạn, sợ hãi, đầu óc trống rỗng". Cô không biết xử lý thế nào, tất cả nghe theo sắp đặt của công ty quản lý.

Diễn viên Chu Trí Hiền. Ảnh: HK01

Chu Trí Hiền nói quen biết Lê Chấn Diệp khi đóng phim chung, Chấn Diệp biết lúc đó cô có bạn trai, cô cũng biết rõ đồng nghiệp đã yên bề gia thất. Giai đoạn này, tâm lý của Chu Trí Hiền không tốt, mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũng rạn nứt, diễn viên không có cảm giác an toàn khi ở bên bạn trai lúc bấy giờ.

Lê Chấn Diệp nhận ra Chu Trí Hiền không vui, chủ động quan tâm, khuyên nhủ, làm cô rung động. Ban đầu, Trí Hiền nghĩ hai người không thể phát triển tình cảm nhưng mủi lòng khi nghe Chấn Diệp nói anh và vợ đã ly thân. Đến nay nghĩ lại, cô cho rằng mình lúc đó quá ngây thơ, hối hận vì tin tưởng đồng nghiệp.

"Điều không thể chối cãi là tôi đã sai, tôi quá kém trong việc giải quyết chuyện tình cảm", Chu Trí Hiền nói. Cô nhận ra điều quan trọng nhất sau bài học này là không lặp lại sai lầm. Diễn viên đã chia tay người yêu, hiện độc thân.

Vì bê bối này, từ vị trí được trọng dụng ở đài TVB, Chu Trí Hiền phải ngừng công việc hơn nửa năm. Những năm gần đây cô đóng vai phụ ở một số phim truyền hình, ít cơ hội quảng cáo, dự sự kiện. Người đẹp gia nhập làng giải trí từ năm 2003 với vai trò ca sĩ. Từ năm 2014, cô làm MC, đóng phim, từng tham gia Mái ấm gia đình, Khoa thế đại, Đường tâm phong bạo 3, Bạch sắc cường nhân.

Diễn viên Lê Chấn Diệp cũng mất nhiều cơ hội việc làm ở làng giải trí sau scandal với Chu Trí Hiền. Anh hiện là nhân viên một công ty phụ trách an ninh, làm nhiệm vụ giữ trật tự trong các sự kiện theo điều động.

Trên HK01 năm ngoái, Lê Chấn Diệp nói làm lại từ đầu, sửa chữa sai lầm quá khứ, dù điều này không dễ. Giai đoạn xảy ra scandal, suốt 8 tháng, hầu như Chấn Diệp không dám ra khỏi nhà vì "không biết làm thế nào đối diện thế giới bên ngoài cánh cửa". Diễn viên chỉ chi tiêu cho nhu yếu phẩm, ở nhà chăm sóc con.

Lê Chấn Diệp sống trong hoang mang, cảm thấy tương lai vô định, thường trách bản thân. Tài tử nhiều lần xin lỗi vợ, nhận được câu an ủi: "Người anh cần xin lỗi là bản thân anh. Trốn tránh thì dễ, đối diện sai lầm và đứng dậy mới khó". Vợ của Lê Chấn Diệp mong được thấy chồng trở lại màn ảnh vì cô hiểu đó là công việc anh thực sự yêu thích. Tài tử nói trải qua sóng gió, tình cảm vợ chồng vững chắc, bền chặt hơn. Anh thấy may mắn vì vợ con vẫn ở bên cạnh.

Chu Trí Hiền cùng bạn bè du lịch Phú Quốc hồi đầu năm. Ảnh: Instagram/Ashley