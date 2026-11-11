Danh ca Paul McCartney trở thành tỷ phú

Theo công bố của Forbes hôm 9/11, Paul McCartney, 84 tuổi, chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú làng nhạc với khối tài sản ước tính 1,4 tỷ USD. Ông hiện là nghệ sĩ âm nhạc giàu thứ ba thế giới, sau Jay-Z (2,8 tỷ USD) và Taylor Swift (2 tỷ USD), đồng thời vượt qua nhiều tên tuổi như Beyoncé, Rihanna và Dr. Dre.

Huyền thoại âm nhạc Paul McCartney, cựu thành viên The Beatles. Ảnh: PA

Phần lớn tài sản của McCartney đến từ kho nhạc đồ sộ cùng bản quyền xuất bản âm nhạc thuộc MPL Communications. Ông thành lập công ty này vào năm 1969, trong giai đoạn cuối hoạt động của The Beatles, nhằm quản lý bản quyền các sáng tác cá nhân và bản ghi âm gốc của mình, theo Forbes.

Thông qua MPL, McCartney còn sở hữu bản quyền các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có huyền thoại rock and roll Buddy Holly, cùng các bản nhạc kịch Broadway và những ca khúc Giáng sinh kinh điển như It's Beginning to Look a Lot Like Christmas và The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire).

Mỗi lượt phát trực tuyến ca khúc Blue Suede Shoes hay mỗi lần một nhóm học sinh trung học biểu diễn nhạc kịch Grease, McCartney đều thu về tiền bản quyền. MPL hiện sở hữu hàng nghìn ca khúc, mang lại doanh thu ước tính hàng chục triệu USD mỗi năm.

McCartney lớn lên trong một gia đình lao động ở vùng Tây Bắc nước Anh. Trong cuộc phỏng vấn với James Daunt, CEO chuỗi nhà sách Barnes & Noble, năm 2021, ông từng kể về những ngày đầu hoạt động của The Beatles: "Khi chúng tôi mới rời Liverpool, điều quan trọng là tiền bạc. Chúng tôi khi ấy chỉ là những chàng trai trẻ không có việc làm, đột nhiên có một công việc và muốn được trả lương. Càng kiếm được nhiều tiền càng tốt".

Hơn 60 năm sau khi ban nhạc gồm bốn thành viên ra đời, McCartney vẫn nhận được 25% lợi nhuận từ công ty mẹ Apple Corps của The Beatles. Theo Forbes, doanh nghiệp này thu về khoảng 50 triệu USD mỗi năm từ hoạt động phát trực tuyến, bán nhạc và các sản phẩm lưu niệm.

Ông cũng kiếm được khoảng 10 triệu USD mỗi năm từ bản quyền sáng tác của ban nhạc, lĩnh vực mà ông từng theo đuổi các vụ kiện tại cả Mỹ và Anh. Riêng giá trị bản quyền này được ước tính lên tới 200 triệu USD.

Bên cạnh nguồn thu từ bản quyền âm nhạc, McCartney vẫn tích cực lưu diễn dù đã bước sang tuổi 80. Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Got Back, ông thực hiện 79 đêm diễn từ năm 2022 đến 2025, mang về nguồn thu lớn từ các buổi hòa nhạc. Nghệ sĩ còn đầu tư vào bất động sản và các tác phẩm hội họa của những danh họa như Picasso, Magritte.

Hồi tháng 5, McCartney phát hành album solo The Boys of Dungeon Lane và xuất hiện với tư cách khách mời âm nhạc trong đêm chung kết mùa của chương trình Saturday Night Live. Đến tháng 7, ông lần đầu trình diễn ca khúc kinh điển I Want to Hold Your Hand của The Beatles sau 60 năm, tại đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ở Madison Square Garden.

Nói về quan điểm đối với tiền bạc, McCartney từng chia sẻ với James Daunt: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc nhận tiền là điều gì đó đáng xấu hổ. Tôi cho rằng hầu hết mọi người trên thế giới đều làm vậy, nên hẳn phải có điều gì đó hợp lý. Tình yêu, hôn nhân và tình bạn cũng thế - phần lớn mọi người đều trải qua những điều đó. Tôi nghĩ hai điều này hoàn toàn có thể song hành. Tôi vui khi được tận hưởng cả hai", ông nói.

Paul McCartney sinh năm 1942 là danh ca, nhạc sĩ người Anh, nổi tiếng toàn cầu với tư cách thành viên nhóm The Beatles. Năm 1957, ông gặp John Lennon và cùng xây dựng nền móng cho ban nhạc, sau đó trở thành một trong những bộ đôi sáng tác thành công nhất lịch sử âm nhạc. The Beatles phát hành nhiều ca khúc kinh điển như Yesterday, Hey Jude, Let It Be trước khi tan rã năm 1970. Sau đó, McCartney thành lập ban nhạc Wings cùng người vợ đầu Linda McCartney, gặt hái thành công với các bản hit Band on the Run, Live and Let Die và Silly Love Songs. Ông tiếp tục sự nghiệp solo, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ năm 1996.

McCartney có năm người con, gồm Heather (con riêng của Linda, được ông nhận nuôi), Mary, Stella, James và Beatrice. Ông kết hôn với nhiếp ảnh gia Linda McCartney năm 1969, gắn bó gần 30 năm cho đến khi bà qua đời vì ung thư vú năm 1998. Năm 2002, ông tái hôn với cựu người mẫu Heather Mills và có con gái Beatrice, nhưng hai người ly hôn năm 2008. Năm 2011, McCartney kết hôn với doanh nhân người Mỹ Nancy Shevell và duy trì cuộc hôn nhân đến nay.