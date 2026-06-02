Dàn sao "Euphoria" nói lời chia tay khán giả

Người hâm mộ đài HBO vừa đón nhận tin tức chính thức về việc loạt phim đình đám "Euphoria" đã khép lại chặng đường của mình với tổng cộng 26 tập. Đạo diễn kiêm nhà sáng tạo Sam Levinson trực tiếp chia sẻ điều này trên Popcast - chương trình podcast âm nhạc thuộc New York Times. Trong cuộc trò chuyện cùng hai người dẫn Joe Coscarelli, Jon Caramanica, Levinson khẳng định mọi thứ đã hoàn tất. Ngay sau đó, phía HBO cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên với tờ Variety.

Như vậy, tập phim mang tên "In God We Trust" thực chất chính là lời tạm biệt của toàn bộ dự án truyền hình này. Những khán giả quan tâm có thể tìm đọc các bài viết tóm tắt tập cuối do Variety thực hiện, cùng với các bài phỏng vấn hai diễn viên Adewale Akinnuoye-Agbaje, Colman Domingo.

Sự khép lại này không khiến dư luận quá bất ngờ. Bản thân nữ diễn viên chính Zendaya từng nhiều lần ẩn ý về việc dự án khó kéo dài thêm sau mùa 3. Một khoảng trống kéo dài trọn vẹn bốn năm đã xuất hiện giữa mùa 2 cùng mùa 3. Suốt quãng thời gian dài đó, Zendaya cùng dàn bạn diễn đồng loạt vươn tầm thành những ngôi sao hạng A. Lịch trình của họ lúc này luôn phủ kín các dự án bom tấn điện ảnh quy mô lớn. Sự bận rộn đó cũng là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến quá trình sản xuất mùa 3 liên tục đối diện với nguy cơ trì hoãn nghiêm trọng, giống như Variety từng đưa tin hồi năm 2024.

Sam Levinson từng bộc bạch với Joe Coscarelli trên tờ Times trước thềm ra mắt mùa mới rằng ông luôn dồn tâm huyết viết kịch bản cho mỗi mùa phim như thể đó là lần cuối cùng. Khi bị gặng hỏi về khả năng làm tiếp mùa 4, vị đạo diễn ngập ngừng thừa nhận bản thân không dám chắc. Levinson chia sẻ mong muốn duy nhất hiện tại là dành trọn vẹn thời gian bên vợ con, đọc vài cuốn sách của Elmore Leonard hay xem lại tác phẩm điện ảnh "Mrs. Miniver".

Dàn diễn viên "Euphoria".

Nội dung cốt lõi của "Euphoria" theo chân một nhóm học sinh trung học đang loay hoay vượt qua muôn vàn rắc rối tuổi trẻ. Họ liên tục phải đối diện với ma túy, tình dục, đi tìm bản ngã, mạng xã hội, những tổn thương tâm lý, tình yêu cùng tình bạn. Tuy nhiên ở mùa 3, cốt truyện chứng kiến một bước nhảy vọt lớn về mặt thời gian. Các nhân vật bắt đầu phải vật lộn với những giá trị của đức tin, tìm kiếm cơ hội chuộc lỗi cùng những vấn đề xoay quanh cái ác.

Sức hút của phim có sự đóng góp khổng lồ của dàn diễn viên tài năng. Bên cạnh Zendaya, màn ảnh còn quy tụ Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Colman Domingo. Ở vị trí hậu trường, Sam Levinson đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất điều hành cùng hàng loạt cộng sự như Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady, Gary Lennon.

Theo: Variety