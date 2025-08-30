Ảnh độc của dàn nghệ sĩ tại tổng duyệt A80

Sau buổi tổng duyệt A80 sáng 30/8, nghệ sĩ đồng loạt đăng nhiều khoảnh khắc hậu trường tham dự tập luyện diễu binh, diễu hành. Những ngày qua khán giả chú ý việc Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu xuất hiện cùng nhau. Khoảnh khắc hai ca sĩ chung khung hình đang được chia sẻ nhiều trên mạng.

Hoàng Thùy Linh và đồng nghiệp diện áo dài đỏ rực, mang cờ nước chuẩn bị bước vào đội hình tổng duyệt.

Khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh bắn tim, hôn gió NSND Lê Khanh được khán giả khen đáng yêu.

Hoa hậu Tiểu Vy - Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh (từ trái sang) tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước khi bước vào buổi tổng duyệt.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chụp ảnh cùng chị đẹp Kiều Anh, Hoàng Yến Chibi.

Khoảnh khắc MC Khánh Vy (giữa) đọ sắc cùng Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh và Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy.

Lương Thùy Linh và Hoàng Yến có nhiều khoảnh khắc hậu trường hài hước viral trên mạng xã hội. “Được đồng hành, tập luyện và tham gia đại lễ là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn. Tôi đang háo hức để cùng mọi người chào mừng ngày hội trọng đại của dân tộc”, Lương Thùy Linh chia sẻ.

Diễn viên Vân Trang và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc ton-sur-ton với áo dài trắng, khăn quàng đỏ tại buổi tổng duyệt. Bảo Ngọc nói cô có cảm xúc háo hức, rộn ràng chờ đến ngày lễ chính thức: "Tôi tự hào khi là một phần trong khối Văn hóa - Thể thao, lực lượng gìn giữ bản sắc dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân", cô chia sẻ.

Bức ảnh Đức Phúc và Hòa Minzy "chạy giữa lòng dân" viral trên mạng xã hội.

Dàn nghệ sĩ háo hức trong buổi tổng duyệt, trong ảnh gồm những nghệ sĩ như Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập, Tăng Duy Tân, Quốc Thiên, Nguyên Khang...

Ca sĩ MONO và Trương Quỳnh Anh mặc lịch sự, trang trọng khi tham gia tổng duyệt.

Mai Thu Huyền (áo dài hồng, khăn choàng xanh) cùng thành viên các khối diễu binh, diễu hành A80 lưu khoảnh khắc kỷ niệm.

Mai Thu Huyền đăng ảnh cùng ca sĩ Phương Thanh và NSND Xuân Bắc.

Sau buổi tập luyện, Mai Thu Huyền chia sẻ cô tự hào khi góp mặt trong đội hình "chiến sĩ văn hóa" mang sứ mệnh lan tỏa giá trị, bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Trong ảnh là Hoàng Thùy Linh, Mai Thu Huyền và Trang Pháp (từ trái sang).

NSND Lê Khanh mặc áo dài đỏ, cùng các nghệ sĩ chụp ảnh, giao lưu cùng người dân.

Hồng Diễm và đồng nghiệp có mặt từ 1h sáng để ráp đội hình, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.

Diễn viên Đinh Tiến Dũng ("giáo sư" Cù Trọng Xoay, giữa) và các nghệ sĩ mặc trang phục đại diện các dân tộc ở buổi tổng duyệt.

Lương Thu Trang cho biết 200 nghệ sĩ khối Thể thao - Văn hóa có một đêm không ngủ. "Chúng tôi tràn đầy năng lượng để hò hét cùng người dân, vui và tự hào lắm. Hẹn gặp mọi người hai hôm nữa tại lễ chính thức", cô chia sẻ.

MONO xả loạt ảnh hậu trường vui nhộn trước và sau khi diễn ra buổi tổng duyệt. Nam ca sĩ gọi đây là khoảnh khắc tự hào Việt Nam.