Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh diễu hành ở Quảng trường Ba Đình

Hơn 40.000 người tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình vào 20h tối 27/8. Khối diễu hành văn hóa - thể thao tập kết tại phố Quán Thánh trước giờ sơ duyệt. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa), diễn viên Hiếu Nguyễn, Lâm Thanh Nhã của phim Mưa đỏ có mặt từ sớm.

Diễn viên Hiếu Nguyễn, Lâm Thanh Nhã chụp hình cùng lực lượng chức năng tại điểm tập kết.

Nhiều khán giả nhí nhận ra Hiếu Nguyễn trong phim Mưa đỏ.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến diện áo phông trắng giản dị tại buổi sơ duyệt.

Diễn viên Hồng Diễm (trái), Vũ Việt Hoa mặc trang phục truyền thống. Việt Hoa nói cô gác lại mọi công việc để chuẩn bị thật tốt cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9. "Khi khối văn hóa - thể thao vừa bước xuống xe, người dân cổ vũ rất nhiệt tình, điều đó khiến tôi xúc động. Đây cũng là dịp để anh chị em văn nghệ sĩ từ mọi miền giao lưu", diễn viên Việt Hoa nói với Tiền Phong.

Diễn viên Khả Ngân (trái) và Bảo Thanh. Khả Ngân cho biết đây là lần đầu tiên cô ra Hà Nội vào đúng dịp đại lễ. Nữ diễn viên tự hào được góp một phần nhỏ bé trong lễ kỷ niệm sáng 2/9. Sáng 26/8, Bảo Thanh và Khả Ngân tham gia chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh trước giờ sơ duyệt.

Rapper Đen được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Nhiều người hâm mộ bên đường hát theo các bản hit của anh khiến Đen xúc động.

Diễn viên Thanh Sơn cùng nhiều nam diễn viên phim giờ vàng sẽ diễu hành qua Quảng trường Ba Đình.

Diễn viên Minh Luân từ TPHCM ra Hà Nội để tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao.

Hai nữ diễn viên phim giờ vàng khoe nhan sắc rạng rỡ. Diễn viên Hồng Diễm nói cô bất ngờ trước tình cảm của người dân quanh khu vực Quán Thánh, Cửa Bắc.