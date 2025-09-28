"Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký", mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách

"Kim Thánh nương nương" – vai diễn kinh điển

Tây Du Ký là một trong bốn tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc từng được chuyển thể thành rất nhiều bản phim truyền hình, điện ảnh và truyện tranh. Ở đây, chúng ta có thể thấy một Đường Tăng tâm địa thiện lương, Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, Trư Bát Giới ham ăn háo sắc, Sa Tăng thành thật, trung hậu.

Bốn thầy trò trong Tây Du Ký mỗi người một tính cách khác nhau nhưng đều mang trong mình những điểm sáng riêng biệt. Họ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh. Rất nhiều khán giả thế hệ từ 7X đến 9X, thậm chí là 10X đều xem qua tác phẩm này và phiên bản 1986 cũng trở thành tác phẩm kinh điển của mọi thời đại.

Chiêm Bình Bình vai Kim Thánh nương nương.

Trong số những mỹ nhân được đánh giá là tuyệt sắc từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký (1986). Bên cạnh Nữ vương Nữ Nhi Quốc, Thỏ Ngọc... khán giả còn đặc biệt chú ý đến Kim Thánh nương nương, vợ của vua Chu Tử. Người thủ vai Kim Thánh nương nương chính là nữ nghệ sĩ Chiêm Bình Bình, gương mặt từng rất được yêu mến trên màn ảnh Hoa ngữ.

Trong tập phim "Hầu xảo hành y", bà đã có màn thể hiện rất thành công vai Kim Thánh nương nương, một hoàng hậu không may bị yêu quái bắt cóc nhiều năm trời. May mắn sau đó hoàng hậu này được thầy trò Đường Tăng cứu và đoàn tụ với nhà vua Chu Tử. Tuy chỉ xuất hiện trong một tập phim, nhưng lại ghi dấu đậm nét nhờ khí chất sang trọng, quý phái và diễn xuất đầy cảm xúc của Chiêm Bình Bình.

Vai diễn "Kim thánh nương nương" do diễn viên Chiêm Bình Bình thủ vai.

Thế nhưng, sau ánh hào quang, cuộc đời của Chiêm Bình Bình lại là chuỗi dài thăng trầm, bệnh tật và kết thúc trong cô đơn nơi đất khách quê người.

Chiêm Bình Bình sinh năm 1948 trong gia đình nghèo ở Trung Quốc. Năm 2 tuổi bà mất mẹ, sau đó vì gia cảnh quá khó khăn nên bố đã để Chiêm Bình Bình lại nhờ hàng xóm chăm lo để lên thành phố làm việc. Chính vì thế nữ diễn viên phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm suốt thời thơ ấu.

Nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật.

Nhờ nhan sắc nổi bật và năng khiếu nghệ thuật, bà được tuyển thẳng vào trường Kinh kịch Thượng Hải khi mới 11 tuổi và học nghề dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ gạo cội Tống Chí Linh.

Năm 1980, Chiêm Bình Bình có vai diễn điện ảnh đầu tay. Không lâu sau đó, bà phát hiện mình mắc bệnh ung thư và phải phẫu thuật gấp. Dù vừa phẫu thuật xong, bà vẫn quay trở lại phim trường chỉ sau một tháng vì sợ đánh mất cơ hội được làm nghề.

Sự tận tâm và tinh thần hy sinh hết mình cho nghệ thuật của bà khiến các đạo diễn cảm phục. Chính từ đó, bà được giao vai Kim Thánh nương nương trong "Tây Du Ký", một vai diễn kinh điển giúp tên tuổi bà được biết đến rộng rãi.

Chiêm Bình Bình ghi dấu đậm nét nhờ khí chất sang trọng, quý phái và diễn xuất đầy cảm xúc.

Hình ảnh người hoàng hậu trung hậu, thủy chung, bị yêu quái bắt giữ suốt nhiều năm nhưng vẫn hướng về phu quân đã lay động trái tim khán giả. Nhiều người nhận xét, bà là một trong những "nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký".

Thời điểm những năm 1980, Chiêm Bình Bình được coi là một trong những nữ diễn viên sáng giá trên màn ảnh nhỏ. Tuy không nổi đình đám như Củng Lợi, Trần Xung, nhưng bà vẫn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, tạp chí và là cái tên quen thuộc với công chúng.

Nữ diễn viên có số phận bi đát cả trên màn ảnh lẫn đời thực

Chiêm Bình Bình được khen ngợi là hợp vai từ tạo hình nhân vật đến diện mạo phúc hậu, khả ái toát lên thần thái của một hoàng hậu. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng số phận của bà ngoài đời cũng bi kịch như trong phim và chịu không ít đau khổ. Đến giờ nhiều người vẫn thấy thương cảm cho cuộc đời của Chiêm Bình Bình.

Khi sự nghiệp thăng hoa, nữ diễn viên lại sang Mỹ định cư.

Trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 1990, bà sang Mỹ lưu diễn và quyết định tìm cơ hội ở đây để phát triển sau đó kết hôn. Đáng tiếc, quyết định sai lầm năm đó đã khiến cho cuộc đời bà chìm trong bi kịch.

Chiêm Bình Bình ở lại Mỹ nhưng lại chịu sự phân biệt đối xử vì không biết nói tiếng Anh. Bà không có nhiều kinh nghiệm làm việc. Lúc này, bà không còn là sao nữ nổi đình nổi đám như ở trong nước mà chỉ là diễn viên đóng thế, thậm chí làm công việc tay chân để duy trì cuộc sống tại trời tây. Vì không thể mưu sinh bằng con đường diễn xuất, Chiêm Bình Bình quyết định bỏ nghề. Cuối cùng bà mở một tiệm thẩm mỹ. May mắn, công việc kinh doanh của bà khởi sắc khiến cho nữ nghệ sĩ có được cuộc sống dư dả hơn trước.

Khi việc kinh doanh phát triển ổn định, Chiêm Bình Bình nhận ra xứ sở cờ hoa không phải nơi thích hợp cho mình. Bà lên kế hoạch trở lại Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội quay lại với nghề diễn xuất. Thế nhưng đúng lúc này nữ diễn viên phát hiện thị giác có vấn đề. Bà được chẩn đoán mắc căn bệnh teo dây thần kinh thị giác, chỉ còn sống được khoảng hai năm.

Bà qua đời lặng lẽ ở nơi đất khách vì bạo bệnh.

Những ngày cuối đời, Chiêm Bình Bình chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Đến tháng12/2017, Chiêm Bình Bình qua đời. Ngày bà mất, chỉ có con trai luôn túc trực bên bà. Vì Chiêm Bình Bình đã âm thầm rút lui khỏi làng giải trí từ lâu khi nữ diễn viên qua đời ít người hay biết. Phải nhiều năm sau, khán giả mới biết tin Kim Thánh nương nương của "Tây Du Ký" đã không còn tại thế và xót xa cho số phận của mỹ nhân từng nổi tiếng một thời mắc bệnh và qua đời đau đớn ở nơi đất khách.