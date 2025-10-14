Kết cục của vụ ca sĩ Lynda Trang Đài trộm cắp tài sản

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Tư liệu

Trang web chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, Florida đăng tải thông báo về kết quả buổi tuyên án vụ ca sĩ Lynda Trang Đài có hành vi trộm cắp vặt.

Như nội dung đơn tình nguyện nhận tội gửi đến Tòa trước đó, nữ ca sĩ vắng mặt, chỉ có luật sư đại diện nghe phán quyết.

Phán quyết của Tòa án thuộc Khu tư pháp số 9 Quận Orange (bang Florida, Mỹ) ghi nhận Lynda Trang Đài có hành vi phạm pháp nhưng không bị kết án hình sự, yêu cầu văn phòng thư ký tòa án đóng hồ sơ vụ án này.

Cô chỉ phải nộp án phí là 223 USD và phí tố tụng 50 USD, tổng 273 USD (7,1 triệu đồng) trước thời hạn 12/12.

Nếu Lynda Trang Đài thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí hành chính, không tái phạm thì hồ sơ vụ án được đóng vĩnh viễn, không lưu lại án tích.

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange. Ngày 6/1, cô đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.

Trong lý lịch tư pháp, nữ ca sĩ "từng bị kết án về tội trộm cắp vặt".