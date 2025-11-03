Tài tử Huỳnh Hiểu Minh gây lo ngại với ngoại hình tiều tụy, tay run rẩy

Theo Sohu, những bức ảnh được lan truyền gần đây chụp tại một tiệm mì ở Trung Quốc đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến diện mạo hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh, nam tài tử từng là "biểu tượng nam thần" của màn ảnh Hoa ngữ.

Hình ảnh mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh tại một tiệm mì.

Trong ảnh, ngôi sao 47 tuổi xuất hiện với trang phục giản dị, áo khoác xanh navy đã cũ, quần đen rộng thùng thình. Đáng chú ý, đường chân tóc của anh thưa dần, tóc bạc lấm tấm, nếp nhăn quanh mắt và các đốm đồi mồi trên gò má hiện rõ. Phong thái mộc mạc, có phần già nua của anh khiến cư dân mạng ngỡ ngàng, nhiều người bình luận rằng họ "tưởng nhầm Huỳnh Hiểu Minh với một người qua đường nào đó".

Điều khiến công chúng lo lắng hơn cả là tình trạng sức khỏe của Huỳnh Hiểu Minh. Ngay từ buổi ra mắt phim Người đàn ông đội tóc giả, anh đã bị ghi lại hình ảnh các ngón tay run rẩy khi cầm micro. Ở nhiều sự kiện sau đó, các ống kính truyền thông cũng bắt gặp khoảnh khắc tay anh run, không thể cầm ly nước vững vàng, dấy lên nghi vấn rằng tài tử đang gặp vấn đề sức khỏe.

Sự thay đổi này được xem là trái ngược hoàn toàn với hình tượng oai phong từng làm nên tên tuổi Huỳnh Hiểu Minh. Trong bộ phim truyền hình Hán Thiên đại Đế (2001), anh vào vai Hán Vũ Đế Lưu Triệt với vẻ ngoài bảnh bao, thần thái uy nghiêm, trở thành nam thần cổ trang kinh điển trong lòng khán giả. Ngay cả khi vào vai phản diện Thiên Long trong Vô Địch Quan, khí chất mạnh mẽ của anh vẫn áp đảo các nhân vật chính. Giờ đây, vẻ ngoài phong trần, mệt mỏi của anh khiến nhiều người không khỏi thốt lên: "Thời gian thật quá tàn khốc".

Huỳnh Hiểu Minh từng cố tình cạo trọc đầu để phù hợp với nhân vật hói đầu.

Thực tế, Huỳnh Hiểu Minh luôn được biết đến là diễn viên có tinh thần hy sinh vì vai diễn. Trong Người đàn ông đội tóc giả, anh cố tình cạo trọc đầu để phù hợp với nhân vật hói đầu; còn trong Câu lạc bộ Ánh Dương (2025), anh tăng cân đáng kể để nhập vai, khiến vóc dáng trở nên đồ sộ hơn. Theo các chuyên gia da liễu, việc diễn viên thường xuyên thay đổi kiểu tóc, cạo đầu hoặc tạo kiểu liên tục có thể gây rụng tóc, làm yếu nang tóc và khiến đường chân tóc bị thụt lùi, điều đang thể hiện rõ trên diện mạo hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh.

Không chỉ chịu áp lực về ngoại hình, Huỳnh Hiểu Minh còn đối mặt với những biến động sự nghiệp. Từ việc bị chỉ trích "nhuộm da quá đà" khi đóng Thần điêu đại hiệp, đến những tranh cãi quanh "nụ cười ma quái" trong Lộc Đỉnh Ký và Mùa hè ước mơ, anh từng thừa nhận mình đã có giai đoạn tự ti vì phản ứng tiêu cực của khán giả.

Bộ phim mới nhất của anh, Câu lạc bộ Ánh Dương chỉ thu về 1,93 triệu nhân dân tệ trong ngày đầu công chiếu và dự kiến tổng doanh thu dưới 8 triệu, con số quá khiêm tốn so với đỉnh cao trong quá khứ, khi Huỳnh Hiểu Minh từng giành cú hat-trick giải thưởng Kim Kê, Bách Hoa và Hoa Biểu với vai diễn trong Giấc mơ mỹ tại Trung Quốc.

Huỳnh Hiểu Minh trong phim Bến Thượng Hải.

Sinh năm 1977, Huỳnh Hiểu Minh là một trong những ngôi sao quyền lực và đa tài nhất làng giải trí Trung Quốc. Anh nổi tiếng qua loạt tác phẩm như Thần điêu đại hiệp, Bến Thượng Hải, Lộc đỉnh ký và Bong bóng mùa hè…

Ngoài diễn xuất, anh còn là nhà sản xuất, doanh nhân và nhà hoạt động từ thiện tích cực, sở hữu cổ phần trong nhiều công ty giải trí lớn.

Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, vừa tiếc nuối cho "nam thần cổ trang" một thời, vừa lo ngại cho sức khỏe và áp lực mà anh đang phải gánh chịu sau hơn hai thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ trong showbiz khắc nghiệt.