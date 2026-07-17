40 kịch bản phim chờ Kim Soo Hyun

Trang Naver đưa tin Kim Soo Hyun đã có hoạt động nghệ thuật đầu tiên sau hơn một năm phải đóng băng hoạt động nghệ thuật vì bị khán giả tẩy chay. Ngôi sao sinh năm 1988 vẫn nhận được hợp đồng quảng cáo, thậm chí khi anh phát tín hiệu quay lại hoạt động, có tới hơn 40 kịch bản đã được gửi tới cho Kim Soo Hyun.

Trong lần xuất hiện gần nhất vào ngày 15/7, Kim Soo Hyun được đánh giá ngày càng gầy hơn, tuy nhiên thần sắc tươi tắn và vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai. Trước khi vướng scandal hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô vẫn còn đang ở độ tuổi vị thành niên, Kim Soo Hyun là nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất giới giải trí Hàn Quốc, vượt qua cả những diễn viên kỳ cựu khác.

Kim Soo Hyun chính thức trở lại giới giải trí sau 16 tháng đóng băng hoạt động.

Sự nghiệp của Kim Soo Hyun ở mảng truyền hình rất thành công. Mỗi dự án nam diễn viên tham gia đều đạt danh tiếng vang dội, thậm chí nổi tiếng khắp châu Á. Kim Soo Hyun được đánh giá rất cao ở khả năng tạo tương tác với bạn diễn, từ đàn chị lớn tuổi hay đàn em đều tạo thành cặp đôi đẹp khiến khán giả phát cuồng. Nam diễn viên bắt đầu đóng phim vào năm 2007 với phim sitcom Kimchi Cheese Smile. Kim Soo Hyun được biết đến với các tác phẩm như Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt.

Vì vậy, theo Naver nhiều nhà sản xuất vẫn ưu ái gửi kịch bản tới Kim Soo Hyun bởi tên tuổi nam diễn viên đảm bảo dự án sẽ thành công. Hơn nữa, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau bê bối cũng nhận được sự chú ý lớn của công chúng.

Một sự thật khác là giới giải trí Hàn Quốc khá ưu ái với các nam diễn viên. Trước đó, các nghệ sĩ như Lee Byung Hun, Jang Dong Gun vướng scandal ngoại tình, Joo Ji Hoon sử chất cấm nhưng có tài năng đều vượt qua được bê bối, đạt thành công trong sự nghiệp. Vì vậy, nếu Kim Soo Hyun tiếp tục chứng minh được khả năng gánh vác dự án phim, phía nhà đầu tư vẫn sử dụng nam diễn viên.

Khó khăn lớn nhất của Kim Soo Hyun là vượt qua được ác cảm mà công chúng dành cho anh. Trong vụ scandal vừa qua, Kim Soo Hyun chứng minh được bản thân vô tội. Tuy nhiên, do Kim Sae Ron đã qua đời, nhiều người vẫn mất đi thiện cảm dành cho nam diễn viên, cho rằng anh là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của Kim Sae Ron.

Bất chấp Kim Se Ui bị bắt và cảnh sát kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò Kim Sae Ron khi cô ở tuổi vị thành niên, làn sóng chỉ trích nhằm vào nam diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời vẫn không dừng lại. Bài đăng chỉ trích việc người hâm mộ chúc mừng Kim Soo Hyun được minh oan thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, với hàng trăm bình luận ủng hộ.

Kim Sae Ron đã qua đời vì vậy dù Kim Soo Hyun chứng minh bản thân vô tội cũng vẫn bị khán giả tẩy chay, danh tiếng khó cứu vãn.

Điều này làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Từ những ý kiến của cư dân mạng, có thể thấy được lý do nằm ở lý do nằm ở nhiều tầng tâm lý xã hội và văn hóa fandom (cộng đồng người hâm mộ) của Hàn Quốc.

Với một bộ phận công chúng, "được minh oan về pháp lý" không đồng nghĩa với "được tha thứ về mặt cảm xúc". Vì vụ việc gắn với cái chết của Kim Sae Ron, cảm xúc dư luận đặc biệt gay gắt. Nhiều người thậm chí còn không tin vào kết luận của cảnh sát, cho rằng phía Kim Soo Hyun đã dùng quyền lực, tiền bạc để thao túng kết quả điều tra. Do đó, Kim Soo Hyun vẫn còn nhiều khó khăn để lấy lại tình cảm của công chúng.