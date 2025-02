Phố vàng Hà Nội sôi động nhất năm, loạt tiệm vàng khuyến mãi "khủng" dịp Thần Tài

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản tài - phúc - phú - quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Trong khi đó, văn hóa phương Đông coi vàng là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng. Vì vậy, nhiều người cho rằng, ngày Vía Thần Tài (tức ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch) đi mua vàng sẽ được nhiều tài lộc, may mắn.

Vì vậy, cứ đến dịp này, vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm, hàng trăm người đổ xô về các cửa hàng kinh doanh vàng lớn nhỏ để xếp hàng mua vàng từ sáng sớm, cầu mong một năm phát đạt.

Năm nay, ngày Vía Thần Tài rơi vào ngày thứ sáu, ngày 7/2/2025. Nắm bắt tâm lý của khách hàng, các cửa hàng kinh doanh vàng cũng đã trang trí rực rỡ, chuẩn bị những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để phục vụ khách hàng.

Một số cửa hàng vàng cho nhân viên mặc quần áo đóng giả ông Thần Tài để tiếp đón khách hàng.

Nhân dịp này, nhiều cửa hàng cũng triển khai chương trình khuyến mãi lớn, rút thăm trúng thưởng hoặc tặng lì xì may mắn, tặng nhiều phần quà hấp dẫn tri ân khách hàng.

Nhân viên của các cửa hàng hoạt động hết công suất từ sáng sớm đến tối muộn để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu tung ra loạt sản phẩm như: nhẫn kim tiền, nhẫn kiểu cho nữ, nhẫn phúc lộc thọ cho nam giới, dây tết charm gắn các loại hoa sen, tỳ hưu... tặng kèm khuyến mãi lì xì và túi lộc đầu xuân cho khách.

Trong dịp này, PNJ triển khai chương trình khuyến mại săn tài lộc cho khách hàng lên đến 2025 nhẫn kim tiền.

Khách hàng mua vàng dịp này tại Doji cũng sẽ được hái lộc đầu xuân, có cơ hội trúng thưởng ngàn quà tặng và đặc biệt nhất là giải thưởng vàng 999.9 giá trị.

Bảo Tín Mạnh Hải có chương trình bốc thăm lì xì mua vàng tặng tivi, ấm siêu tốc, máy ép hoa quả dành cho khách hàng mua vàng vào ngày mùng 9-10 tháng Giêng âm lịch.

Nhiều người hào hứng khi được bốc thăm nhận quà ngay khi mua vàng Thần Tài.

Cả bên trong và bên ngoài các cửa hàng đều được trang trí rực rỡ, nhân viên được “điều động” làm việc hết công suất.

Ngoài vàng nhẫn và vàng miếng, nhiều khách lựa chọn vàng trang sức và các sản phẩm vàng Thần Tài với đủ chủng loại nhân ngày ngày.

Vàng Thần Tài chế tác theo hình linh vật rắn cũng được ưa chuộng.

Các cửa hàng đã hoàn tất việc trang trí để đón khách vào ngày Thần Tài.

Tính đến 16h ngày 6/2/2025, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc, giảm 14,65 USD/ounce xuống còn 2.855,38 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 87,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tại thị trường trong nước, vàng SJC cũng được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh giảm xuống còn 86,4-89,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Vàng nhẫn Vàng rồng Thăng Long giảm xuống còn 86,1-89,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên đầu giờ sáng ngày 6/2/2024.

Tuy nhiên, lượng khách đến mua bán vẫn khá đông đúc, nhộn nhịp.

Ai cũng mong mua vàng để rước lộc vào nhà, bởi họ tin rằng việc sở hữu vàng không chỉ giúp tích lũy an toàn, sinh lời bền vững mà còn mang lại tài lộc dồi dào và vận may trong suốt cả năm.