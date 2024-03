Giá vàng hôm nay 31/3: Kết thúc tuần tăng phi mã, vàng nhẫn tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.233 USD/ounce, tăng mạnh tới 68 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của vàng thế giới, đồng thời là tháng hoạt động tốt nhất của vàng trong suốt hơn 3 năm qua.

Tại thị trường trong nước, tuần qua, giá vàng miếng SJC cho thấy mức tăng hạn chế hơn khi các phiên thế giới tăng mạnh còn giá vàng nhẫn thì vẫn tăng phi mã.

Lý do vàng miếng tăng giá không nhiều so với vàng thế giới trong tuần qua có thể là do trong cuộc họp gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị bỏ chế độ độc quyền Nhà nước sản xuất vàng miếng. Giới đầu tư cho rằng khi Nhà nước bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ đưa thị trường vàng trong nước hoạt động đúng quy luật của thị trường.

Chốt phiên giao dịch tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 78,3 - 80,82 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên tuần trước. Vàng nhẫn Doji 9999 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 69,5 – 70,75 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,15 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước đó.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 78,2 - 80,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra trong tuần qua. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 69,3 - 69,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 78,4 - 80,7 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 69,68 – 70,88 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,35 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,25 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước đó.

Giá vàng tuần qua tăng mạnh

Ấn tượng về sự phục hồi của vàng trong tuần qua, chuyên gia phân tích Christopher Lewis của FX Empire khuyên giới đầu tư không nên bán khống trong môi trường hiện tại mà nên mua khi giá giảm. Theo ông, vẫn còn rất nhiều yếu tố đẩy giá kim loại quý này lên các mức cao mới. Các yếu tố bao gồm lo ngại căng thẳng địa chính trị, biến động đáng kể trên thị trường tài chính, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Lewis cho rằng, tất cả các yếu tố trên có thể đẩy vàng lên mức 2.500 USD/ounce.

Trong bài viết đăng trên Kitco News, tác giả Jordan Finneseth đưa ra những lý giải cho nhận định rằng, vàng là tài sản trú ẩn an toàn cuối cùng trong thời điểm thế giới đang gặp nhiều hỗn loạn.

Sự gia tăng gần đây của vàng lên mức cao nhất mọi thời đại đã khiến những người nắm giữ kim loại quý lâu năm phấn khích vì niềm tin của họ vào loại tài sản này đã được xác thực. Khi các nhà đầu tư trẻ bắt đầu thấy tài sản của họ tăng lên, việc hiểu lý do tại sao vàng là tài sản chiến lược ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là vai trò của nó như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết trong một báo cáo về vàng như một tài sản chiến lược: “Vàng là một tài sản có tính thanh khoản cao, không có rủi ro tín dụng và khan hiếm, về mặt lịch sử, giá trị của nó được bảo toàn theo thời gian. Nó cũng được hưởng lợi từ các nguồn nhu cầu đa dạng: như một khoản đầu tư, tài sản dự trữ, đồ trang sức bằng vàng và một thành phần công nghệ”.

