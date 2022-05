Giá vàng hôm nay 25/5: Được hỗ trợ mạnh, vàng phăm phăm tăng giá

Thời điểm 8h45 sáng nay 25/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.863 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Đồng USD giảm sâu và tình trạng bán tháo trên sàn chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng.

Giới phân tích cho rằng, USD có vẻ như tiếp tục được thiết lập để giảm xuống. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) trong phiên giao dịch rạng sáng hôm nay tiếp tục đà giảm và về mức 101,77, mức thấp nhất trong 4 tuần qua.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu phiên giao dịch 24/5 hầu hết giảm với chỉ số chứng khoán của Mỹ thấp hơn và nằm trong hoặc gần lãnh vùng tiêu cực. Chỉ số S&P 500 hiện đang thấp hơn 20% trở lên so với mức cao nhất mọi thời đại được công bố vào tháng Giêng.

Giá kim loại quý hồi phục và được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần này, sau khi kết thúc chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp. Có thể nói, vàng đang hoạt động trong một môi trường vô cùng lý tưởng khi được hỗ trợ bởi hàng loạt yếu tố có lợi. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia kỳ vọng giá vàng sẽ bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới nhất của In Gold We Trust, thị trường vàng vẫn đang ở mức cao nhất so với quý đầu tiên, nhưng nó vẫn đang trên đà kết thúc năm trên 2.000 USD/ounce và đạt gần 5.000 USD/ounce vào cuối thập kỷ này.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã kéo dài 2,5 tháng trên biểu đồ ngày. Xu hướng giảm có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong thời gian ngắn nhưng xu hướng tăng giá đang manh nha.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng mức kháng cự 1.900 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc cũng là mức giá thấp nhất tháng 5 là 1.785 USD/ounce.

Giá vàng tăng vọt

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69-69,92 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 69-69,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 69,1-69,85 triệu đồng/lượng, tương đương so với chốt phiên gần nhất.

