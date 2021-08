Giá vàng hôm nay 17/8: Ghi nhận nhiều thông tin hỗ trợ, vàng tiếp đà tăng

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 09:06 AM (GMT+7)

Giá vàng tiếp tục tăng sau khi đón nhận dữ liệu sản xuất nửa đầu tháng 8 đáng thất vọng.

Thời điểm 8h45 theo giờ Việt Nam,giá vàng thế giới đứng ở mức 1.785 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá kim loại quý tiếp tục duy trì xu hướng tăng và có lúc chạm ngưỡng 1.790 USD/ounce vào đêm hôm qua.

Vàng tăng giá trong bối cảnh thị trường đón nhận dữ liệu sản xuất nửa đầu tháng 8 đáng thất vọng từ New York, Mỹ. Cụ thể, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho biết, chỉ số điều kiện kinh doanh chung trong cuộc khảo sát sản xuất Empire State của bang đã giảm xuống mức 18,3 trong tháng 8/2021, giảm đáng kể so với mức 43 của tháng 7/2021.

Các nhà phân tích lưu ý, mức giảm 25 điểm của cuộc khảo sát là mức giảm lớn nhất kể từ khi nền kinh tế Mỹ bị đình trệ khi bắt đầu phải đối phó với đại dịch Covid-19 vào năm ngoái.

Báo cáo thành phần cũng cho thấy, chỉ số Đơn đặt hàng mới giảm xuống 14,8 điểm, giảm so với mức 33,2 điểm trong tháng 7. Báo cáo cũng nêu rõ sự yếu kém trong thị trường lao động sản xuất khi chỉ số Số lượng nhân viên cũng giảm xuống 12,8 điểm, so với con số 20,6 của tháng 7.

Ở một diễn biến khác, vàng cũng được hỗ trợ bởi sự bất ổn ở Afghanistan sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul chỉ một thời gian ngắn sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này. Nhiều báo cáo cho thấy, vẫn còn nhiều công dân Mỹ bị kẹt ở Afghanistan.

Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất đang gia tăng trở lại ở châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ, nhu cầu vàng trang sức, đồng tiền vàng bất ngờ đang tăng mạnh. Điều này góp phần hỗ trợ cho giá vàng phục hồi trở lại sau khi chạm đáy.

Giá vàng tiếp đà tăng

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,65-57,37 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,15-57,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,6-57,6 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

