Giá vàng hôm nay 16/11: Tiếp đà tăng, chuyên gia dự đoán đầy lạc quan

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 16/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.774 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Hôm qua, đã có lúc giá vàng tăng vọt lên tới 1.786 USD/ounce nhưng mức giá này không giữ được lâu.

Giá kim loại quý tăng trở lại sau báo cáo của Mỹ công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 10 đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức dự báo của các nhà kinh tế là tăng 8,3%. Sau báo cáo này, chỉ số US Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giúp vàng phục hồi trở lại.

Theo các nhà phân tích, đà tăng mới của vàng không chỉ là sự định giá lại thị trường kỹ thuật. Khả năng duy trì các mức hỗ trợ quan trọng mới của kim loại quý có thể cho thấy sự thay đổi cơ bản trong dài hạn về giá.

Chuyên gia phân tích Lukman Otunuga của FXTM nhận định: "Một đợt tăng vững chắc trên mức 1.770 USD có thể thúc đẩy vàng hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 USD".

Chiến lược gia trưởng kim loại Nicky Shiels tại MKS PAMP cho biết mặc dù con đường chạm mốc 1.800 USD/ounce của vàng là không bằng phẳng, nhưng mục tiêu đó đang bắt đầu thành hiện thực. Thị trường vàng đã cố gắng duy trì mức tăng của tuần trước, diễn biến tốt nhất trong khoảng 2 năm qua.

Ông Shiels nhấn mạnh: “Nhìn chung, đây có thể là những đợt tăng giá quý giá và đó là cơ hội để tham gia lại thị trường và thêm thời lượng để tận dụng xu hướng thị trường tăng giá mới”.

Về mặt kỹ thuật, những người đầu cơ giá lên và giá xuống của hợp đồng tương lai vàng đang ở trên một sân chơi kỹ thuật ngắn hạn có tổng thể ngang bằng, nhưng những người đầu cơ giá lên có động lực hơn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở 1.800 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,7-67,72 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,6-67,6 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,75-67,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

