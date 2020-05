Phát hiện hàng loạt cây xăng có dấu hiệu “găm hàng” chờ tăng giá

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 09:22 AM (GMT+7)

Lực lượng Quản lý thị trường đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh hàng loạt cây xăng đóng cửa có dấu hiệu “găm hàng” chờ tăng giá.

Qua kiểm tra sơ bộ một số cây xăng dừng bán xăng hoặc bán nhỏ giọt, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cây xăng có dấu hiệu “găm hàng” với nhiều lý do.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều cây xăng có dấu hiệu “găm hàng” với nhiều lý do

Tại Hà Nội, trước phản ánh của người tiêu dùng về một số cây xăng liên tiếp từ chối bán hàng. buổi tối ngày 27/5 cơ quan chức năng đã kiểm tra cây xăng số 95 phố Vũ Ngọc Phan cho thấy có tình trạng găm hàng, chờ tăng giá bán để chụp lợi.

Mặc dù cửa hàng thông báo ngừng bán xăng A95 với lý do hết hàng, nhưng Đội Quản lý Thị trường quận Đống Đa kiểm tra thì phát hiện còn rất nhiều xăng với chiều dài bồn chứa sấp sỉ gần 3m.

Ngoài ra, có một số cây xăng trên nhiều địa phương đóng cửa với lý do đi đám ma, đi đám giỗ, đứt dây curoa, mất điện, cháy đồng hồ điện tử,...

Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân Quân Mai (xã Vô Tranh - Lục Nam, Bắc Giang) không bán hàng do đi đám ma. Cửa hàng xăng dầu Giang Hà Ngọc Châu (Lộc Ninh - Ngọc Châu - Tân Yên) nghỉ bán do đứt dây cô loa. Doanh nghiệp tư nhân Hồng Hiệp (Ngọc Thiện - Tân Yên) nghỉ bán do đóng cửa đi chợ.

Nhiều cây xăng khác nghỉ bán do mất điện là Doanh nghiệp xăng dầu Hải Nam (Đức Thịnh - Hiệp Hòa, Bắc Giang), doanh nghiệp tư nhân Hợi Hảo, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Dương dừng bán do mất điện.

Cửa hàng xăng dầu số 1 Cao xá (Phố Ngô Xá - Cao Thượng - Tân Yên), lý do nghỉ bán là cháy đồng hồ điện tử.

Tại Gia Lai, Cửa hàng Yến Toàn Ngân tạm nghỉ do gia đình đi đám giỗ tại Thành phố Pleiku.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục trưởng về việc xác minh thông tin "Đóng cửa cây xăng vì không mua được xăng”, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường cũng triển khai xác minh, trao đổi thông tin với một số Cục Quản lý thị trường địa phương như Bắc Giang, ĐăkLăk, Hải Dương, Gia Lai, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. HHCM, TP. Hải Phòng, Hà Nam, TP. Cần Thơ, Thanh Hóa.

Kết quả xác minh thông tin nhanh (qua điện thoại) tính đến 12h ngày 26/5, lực lượng quản lý thị trường đánh giá hiện tình hình kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố nêu trên cơ bản diễn biến bình thường.

Song, có một vài trường hợp cá biệt. Tại Hải Dương, chưa có hiên tượng dừng bán hàng, tuy nhiên có phản ánh về nguồn cung ứng xăng dầu nhỏ giọt, khó lấy hàng, lượng cung giảm.

Hiện, lực lượng Quản lý thị trường đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Trước tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra các địa điểm được phản ánh thiếu xăng dầu và xử lý nghiêm những cây xăng có hiện tượng "găm hàng" chờ xăng tăng giá.

Bộ Công Thương khẳng định tổng nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong nước là đủ. Hiện tượng hết hàng là cục bộ, do nhu cầu tăng mạnh trở lại sau thời gian giãn cách xã hội và tâm lý mua gom trước diễn biến giá xăng dầu có thể tăng mạnh trở lại.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã có công văn gửi các Cục Quản lý thị trường. Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu các Cục Quản lý thị trường phối hợp với các quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, trong đó đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá làm hạn chế việc cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

