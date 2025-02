Nguồn cung giảm, hoa Tuyết Mai tiếp tục cháy hàng sau Tết

Gia đình chị Thu Trang (29 tuổi, Hà Nội) hằng năm vào kỳ nghỉ Tết đều về quê ở Yên Bái ăn Tết nên nhà cửa ở Hà Nội gần như không trang trí và sắm sửa gì. Chỉ đến khi kỳ nghỉ kết thúc, quay lại Hà Nội, chị Trang mới bắt đầu làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Hoa Tuyết Mai là một lựa chọn không thể thiếu với gia đình chị Trang.

"Tuyết Mai không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Nhiều người tin rằng loài hoa này tượng trưng cho sự thanh khiết, bình an và may mắn, giúp gia chủ có một khởi đầu thuận lợi trong năm mới. Đặc biệt, hoa Tuyết Mai phù hợp với nhiều phong cách trang trí, từ nhà hiện đại đến không gian truyền thống, hoa lại dễ cắm, dễ chăm nên sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp lý.

Chị Trang mua hoa Tuyết Mai để trang trí nhà cửa sau Tết. Trong ảnh: Hoa Tuyết mai rừng được chị Trang mua với giá 200.000 đồng/2 bó. Ảnh: Quỳnh Mai.

Hoa Tuyết Mai không có quanh năm mà chủ yếu xuất hiện vào dịp Tết và sau Tết một thời gian ngắn. Vì vậy, trước Tết tôi sẽ mua hoa Tuyết Mai về cắm tại nhà bố mẹ ở quê, còn sau Tết lại mua hoa Tuyết Mai về cắm ở ngôi nhà nhỏ của vợ chồng tại Hà Nội. Tuyết Mai sau Tết thường ít hơn thời điểm trước Tết nên tôi cũng phải tranh thủ mua ngay trước khi nguồn hàng trở nên khan hiếm", chị Trang cho hay.

Không chỉ gia đình chị Trang, nhiều gia đình khác cũng tiếp tục tìm mua hoa Tuyết Mai về trang trí nhà cửa sau Tết. Vẻ đẹp thanh khiết cùng độ bền khi chơi hoa là lý do được nhiều người cùng đưa ra khi lựa chọn loại hoa này. Giá tăng cao, hoa Tuyết Mai vẫn đắt hàng.

Theo nhiều tiểu thương, khác với các loại hoa Tết như mai, đào hay cúc thường chỉ nở rộ và được trưng bày trong một khoảng thời gian ngắn, hoa Tuyết Mai có thể chơi bền đến sau Tết. Nhờ đó, nhiều người tiếp tục tìm mua để trang trí nhà cửa, văn phòng hay làm quà tặng đầu năm.

Theo ghi nhận từ các tiểu thương, giá hoa Tuyết Mai sau Tết có xu hướng tăng do nguồn cung giảm nhưng nhu cầu vẫn cao.

Hoa Tuyết Mai vẫn được nhiều người săn đón sau Tết. Ảnh: Quỳnh Mai.

Chị Hạnh - chủ cửa hàng hoa tại Hà Nội chia sẻ: "Tuyết Mai sau Tết vẫn rất hút khách. Hiện vẫn có 2 loại để cho khách hàng lựa chọn. Loại Tuyết Mai rừng và Tuyết Mai hàng công ty. Tuyết Mai rừng có giá 100.000 đồng/bó, Tuyết Mai hàng công ty có giá 180.000 đồng/bó".

Chị Hạnh cũng cho hay, so với thời điểm trước Tết, hoa Tuyết Mai đắt hơn từ 50.000 – 70.000 đồng/bó. Lý do chị đưa ra là sau Tết nguồn hàng khan hiếm hơn do nhiều người vẫn nghỉ, chưa quay lại công việc.

"Nguồn cung khan hiếm mà nhiều người vẫn lùng mua khiến hoa Tuyết Mai "bán chạy như bánh nóng". Nhập về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, không bao giờ phải lo ế như nhiều loại hoa khác", chị Hạnh nói.

Lý giải về việc hoa Tuyết Mai hàng công ty luôn có giá cao hơn hoa Tuyết Mai rừng, chị Nga – một tiểu thương kinh doanh hoa tại chợ Hà Đông cho hay, hoa Tuyết Mai rừng và Tuyết Mai hàng công ty đều có vẻ đẹp thanh khiết, nhưng chúng có những điểm khác biệt rõ rệt về hình dáng, độ bền, xuất xứ và giá cả.

Nhiều người tin rằng hoa Tuyết Mai tượng trưng cho sự thanh khiết, bình an và may mắn, giúp gia chủ có một khởi đầu thuận lợi trong năm mới. Ảnh: Quỳnh Mai.

Tuyết Mai rừng được khai thác từ tự nhiên, thường mọc ở vùng núi, khí hậu lạnh, có hình dáng mảnh khảnh, độ cong vừa phải, thời gian chơi ngắn hơn (khoảng 7-10 ngày). Còn Tuyết Mai hàng công ty được trồng theo mô hình nông nghiệp, chăm sóc kỹ lưỡng để phục vụ thị trường, có hình dáng uốn lượn độc đáo, được xử lý bảo quản nên bền hơn, có thể chơi đến 15 ngày, thậm chí cả tháng.

"Nhìn chung, nếu thích vẻ đẹp tự nhiên, độc đáo thì nên chọn Tuyết Mai rừng. Còn nếu cần hoa chơi lâu, hình dáng đẹp thì Tuyết Mai công ty là lựa chọn phù hợp hơn", chị Nga chia sẻ.