Giá rau xanh rẻ như cho sau Tết

Súp lơ baby Mộc Châu đang có mức giá tốt

Chị Trần Liễu (tiểu thương chợ Mỹ Đình) cho biết: “Chưa năm nào rau xanh sau Tết lại rẻ như năm nay. Sáng sớm tôi đưa xe rau từ quê ra đây bán, cả xe nặng có 50 củ su hào đạp còng lưng mà phiên thì bán hết, phiên thì ế”.

Theo chị Liễu, năm nay thời tiết thuận lợi, không có nhiều đợt rét đậm kéo dài nên rau xanh sinh trưởng tốt. Sau bão số 3 hồi tháng 9-2024, người trồng rau bắt đầu gieo vụ mới chuẩn bị cho Tết nhưng không ngờ giá rau lại rẻ thế.

Anh Nguyễn Văn Bộ (tiểu thương chợ Thành Công) cho hay: “Sau Tết nhiều người dân từ quê ra thành phố đã mang theo rau nên nhu cầu không cao. Nhưng thực tế năm nay, các hoạt động ăn uống tụ tập sau Tết cũng giảm mạnh nên nhu cầu rau ăn lẩu như: cải cúc, cải xanh, rau cần… thấp. Trong khi đó, nguồn cung lại nhiều”.

Khảo sát tại các chợ dân sinh cho thấy, giá nhiều loại rau xanh đang rẻ như cho. Su hào 10.000 đồng/4 củ; cải bắp 5.000 đồng/kg; cải xanh, cải cúc, rau cần đồng giá 10.000 đồng/kg; cải xoong 20.000 đồng/bó; súp lơ 15.000 đồng/cái to; cà chua 8.000 đồng/kg; nấm kim châm 15.000 đồng/gói; dứa 15.000 - 20.000 đồng/quả…

Mức giá này chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ các năm trước, thậm chí còn thấp hơn cả hồi đầu tháng 12-2024 Âm lịch.

Chị Giáp Thị Hòa (tiểu thương chợ Đồng Dinh) cũng cho biết, nguồn cung rau xanh năm nay rất dồi dào. “Súp lơ baby Mộc Châu đến tay người mua chỉ còn 75.000 đồng/túi 3 kg. Rau tươi ngon, non mơn mởn. Chưa năm nào có giá này mà tôi bán vẫn chậm. Tôi phải kết hợp giữa bán tại chợ và đăng bài trong các nhóm dân cư trên mạng, chấp nhận ship tận nơi để không bị ế”.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, doanh thu bán hàng phục vụ Tết của các doanh nghiệp thương mại tăng 5% so với Tết 2024; một số đơn vị phân phối lớn doanh thu bán hàng trực tuyến chiếm khoảng 25% so với tổng doanh thu bán hàng; số lượng đơn đặt hàng tăng trung bình 15%-20% so với cùng kỳ Tết 2024.

Mặc dù sức mua tăng nhưng giá cả hàng hóa duy trì ổn định bởi hầu hết các doanh nghiệp đã đảm bảo lượng tồn kho hợp lý sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, các chương trình giảm giá, khuyến mại... đã được các doanh nghiệp xúc tiến rộng rãi qua đó góp phần giữ giá cả hàng hóa không tăng nhiều so với ngày thường.