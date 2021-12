Kiwi nhập khẩu bất ngờ rẻ chưa từng có, chỉ 39.000 đồng/kg, cửa hàng bán cả tạ mỗi ngày

Kiwi được coi là loại trái cây nhập khẩu cao cấp có giá khá đắt đỏ, được bày bán tại các cửa hàng hoa quả cao cấp. Tuy nhiên, thời gian gần đây người tiêu dùng tỏ ra khá bất ngờ khi kiwi được rao bán với giá rẻ chưa từng có trên khắp các chợ online.

Kiwi xanh được bán với giá chỉ từ 39.000 đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình).

Chị Hoà, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, thấy bạn mình đăng bán giá kiwi xanh chỉ từ 49.000 đồng/kg, nếu mua cả thùng giá chỉ 39.000 đồng/kg nên chị rủ chị em cơ quan cùng mua. Giá rẻ lại tươi ngon, độ ngọt cao nên chỉ trong khoảng 10 phút, thùng kiwi đã được đặt mua hết.

“Hôm qua tôi đặt thử 1 thùng thấy ngon quá nên hôm nay mọi người lại nhờ đặt hộ gần 50kg”, chị Hoà nói.

Vừa đặt 3kg kiwi vàng với giá 100.000 đồng/kg, chị Ngô Hằng, trú tại Bạch Mai (Hà Nội) cho biết giá kiwi năm nay rẻ chưa từng có.

Kiwi vàng hiện tại cũng được bán với giá chỉ 100.000 đồng/kg.

“Trước đây, giá kiwi vàng luôn ở mức 215.000-250.000 đồng/kg, kiwi xanh từ 95.000-100.000 đồng/kg nhưng đợt này giá giảm 2-3 lần. Tôi mua kiwi xanh chỉ 100.000 đồng/3kg, kiwi vàng chỉ 100.000 đồng/kg nếu mua lẻ và chỉ 305.000 đồng/thùng 3,5kg”, chị Hằng nói.

Theo chị Hằng, kiwi có chứa rất nhiều các loại vitamin và các chất chống oxi hoá, rất tốt cho sức khoẻ nên trước đây giá cao hơn các loại hoa quả khác chị vẫn mua về ăn. Đợt này giá rẻ nên chị thường mua liền cả thùng kiwi xanh và vài cân kiwi vàng về ăn hàng ngày.

Giá rẻ lại thơm ngon và tốt cho sức khoẻ nên chị em thi nhau mua.

“Thường thì kiwi xanh sẽ chua, khó ăn hơn kiwi vàng nhưng do hiện tại đang mùa nên ăn loại xanh vẫn rất thơm và ngọt”, chị Hằng cho hay.

Là người thường xuyên mua kiwi về ăn nhưng đợt này chị An, trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) lại trở thành người bán kiwi bất đắc dĩ do giá kiwi rẻ bất ngờ.

“Trước tôi hay mua kiwi về ăn, đợt này thấy rẻ quá nên đăng bán giúp chị gái. Ai ngờ chỉ trong 2 ngày, hai chị em tôi bán được hơn 7 tạ.”, chị An nói.

Nhiều cửa hàng online bán hàng tạ kiwi mỗi ngày.

Chị An cho biết, trước đây giá kiwi cao, mỗi ngày cửa hàng của chị mình chỉ bán được từ 3-4 thùng nhưng hiện tại thì hàng về bao nhiêu cũng hết.

“Cách đây 1 tháng, giá kiwi xanh khoảng 50.000 đồng/kg, kiwi vàng 120.000 đồng/kg tôi đã thấy quá rẻ rồi mà đợt này hàng về, giá chị em tôi bán lẻ chỉ 100.000 đồng/3kg kiwi xanh, 100.000 đồng/kg kiwi vàng. Khách mua tới tấp, hôm qua còn có người đặt 10 thùng để đi biếu”, chị An cho hay.

Theo chị An, giá kiwi bỗng rẻ bất ngờ là do đã vào mùa chính của kiwi New Zealand. Hơn nữa, ngày càng nhiều đơn vị tiến hành nhập khẩu hoa quả về cung cấp ra thị trường số lượng lớn nên mặt hàng này không còn khan hiếm. Vì vậy, hoa quả nhập khẩu ngày càng rẻ và không có sự chênh lệch giá quá lớn với các loại hoa quả trong nước.

