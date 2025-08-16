Mua đồng phục cho con, một số trường ở TP HCM không nhận chuyển khoản

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, một số phụ huynh ở TP HCM cho biết khi mua đồng phục đầu năm học mới cho con, trường thông báo chỉ nhận tiền mặt – không nhận chuyển khoản.

Tới trường mới biết không nhận chuyển khoản

Chị Khánh Hoàng (ngụ phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết vài ngày trước, chị tới trường tiểu học trên địa bàn mua đồng phục cho con. Sau khi cho con mặc thử, chọn size rồi tính tiền, nhân viên của trường thông báo tổng số tiền 1 triệu đồng, chỉ nhận tiền mặt.

"Buổi sáng hai mẹ con đi chỉ mang theo điện thoại vì nghĩ trường nhận chuyển khoản. Loay hoay một hồi không mượn được ai có sẵn tiền mặt, tôi đành chở con về và hẹn trường buổi trưa quay lại lấy đồ sau khi đi rút tiền" – chị Hoàng kể.

Cũng theo chị Hoàng, không chỉ chị mà một số phụ huynh khác, do không để ý thông báo nên không mang theo đủ tiền mặt để thanh toán khi mua đồng phục.

Tương tự, ông Nguyễn Đức (ngụ phường Gia Định, TP HCM, có 2 con học ở trường tiểu học và THCS trên địa bàn) cho hay đầu năm học mới, ông đi mua sách giáo khoa và đồng phục cho con đều phải thanh toán bằng tiền mặt.

"Nhà trường có thông báo dán ở cổng nhưng nhiều phụ huynh không biết, không mang tiền mặt nên không mua được, phải quay về, rút tiền mặt để trả. Tôi không rõ lý do vì sao" – ông Đức kể.

Nhiều người thắc mắc vì sao thanh toán chuyển khoản tiện lợi vậy lại không được áp dụng ở trường.

Thông báo không nhận chuyển khoản của một trường ở TP HCM

Nhiều nơi không nhận chuyển khoản

Theo ghi nhận, không chỉ một số trường học, một số quán ăn, cửa hàng tạp hóa gần đây cũng không nhận chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt. Trong khi Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có Công điện số 124/CĐ-TTg gửi các bộ ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Công điện nêu thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả đối với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan liên quan, các tổ chức tín dụng về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, vừa qua hoạt động thanh toán bằng tiền mặt có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực, có thể bị lợi dụng để trốn thuế, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, tiết kiệm nguồn lực, phòng chống thất thu thuế, tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật…