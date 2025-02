Giá rau xanh rẻ như cho, thịt lợn bất ngờ tăng sau Tết

Giá rau xanh rẻ như cho sau Tết

Giá rau xanh đang rẻ chưa bằng một nửa so với cùng thời điểm nhiều năm qua. Nhiều người bán buồn bã vì cả phiên chợ không thu nổi 100.000 đồng.

Chị Trần Liễu (tiểu thương chợ Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết trên An Ninh Thủ Đô: “Chưa năm nào, rau xanh sau Tết lại rẻ như năm nay".

Theo chị Liễu, năm nay, thời tiết thuận lợi, không có nhiều đợt rét đậm kéo dài nên rau xanh sinh trưởng tốt. Sau bão số 3 hồi tháng 9/2024, người trồng rau bắt đầu gieo vụ mới chuẩn bị cho Tết nhưng không ngờ giá rau lại rẻ thế.

Khảo sát của PV An Ninh Thủ Đô tại các chợ dân sinh, giá nhiều loại rau xanh đang rẻ như cho. Su hào 10.000 đồng/4 củ; cải bắp 5.000 đồng/kg; cải xanh, cải cúc, rau cần đồng giá 10.000 đồng/kg; cải xoong 20.000 đồng/bó; súp lơ 15.000 đồng/cái to; cà chua 8.000 đồng/kg; nấm kim châm 15.000 đồng/gói; dứa 15.000-20.000 đồng/quả…

Mức giá này chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ các năm trước, thậm chí còn thấp hơn cả hồi đầu tháng 12/2024 Âm lịch.

Giá thịt lợn bất ngờ tăng sau TếtKhác với mọi năm, hiện giá thịt lợn tại các chợ truyền thống ở TPHCM có xu hướng tăng nhẹ, đắt hơn trước Tết khoảng 7.000-8.000 đồng/kg, dù đã qua cao điểm tiêu thụ dịp Tết.

Các tiểu thương tại chợ Phú Nhuận và chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ trên Tri Thức - Znews, những ngày trước Tết, giá thịt lợn đã tăng do nhu cầu của người dân lên cao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá các loại thịt lợn ở chợ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo đó, giá thịt lợn ba rọi tại các chợ dân sinh đang ở mức 170.000-180.000 đồng/kg, trong khi sườn non khoảng 200.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai lý giải: thường vào các năm trước, giá thịt lợn sẽ đi xuống sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng theo tình hình thực tế, ngành chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên số lượng để cung ứng cho thị trường vẫn rất hạn chế.

Sầu riêng hàng thượng hạng giá chỉ 40.000 đồng/kg

Vài năm lại đây, ở các cửa hàng, sầu riêng loại A thượng hạng vọt lên mức giá 160.000-250.000 đồng/kg nếu mua nguyên quả. Cơm sầu riêng giá 400.000-850.000 đồng/kg tuỳ thời điểm.

Từ loại quả giá rẻ, “vua trái cây” trở thành mặt hàng cao cấp với giá đắt đỏ, không phải gia đình nào cũng có thể mua ăn.

Dân buôn quảng cáo đây đều là hàng loại A để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Song, trong dịp Tết Ất Tỵ, tại các chợ trái cây online ở Hà Nội, sầu riêng bất ngờ đổ bộ với giá bán siêu rẻ.

Đáng chú ý, giới buôn bán quảng cáo đây đều là hàng loại A thượng hạng để xuất khẩu đi Trung Quốc, giờ xả ra bán giá dao động từ 350.000-390.000 đồng/thùng 3-4 quả trọng lượng khoảng 8-10kg.

Đây là mức giá các chủ hàng chỉ bán theo thùng, không bán lẻ theo cân. Giá giao hàng tại nội thành Hà Nội khoảng 10.000-35.000 đồng/đơn.

Giá gạo Việt Nam xuyên thủng mốc 400 USD/tấn, thấp nhất châu Á

Sau chuỗi ngày neo cao và đắt đỏ nhất trong top các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gạo Việt vào đà giảm giá mạnh.

Cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hôm 7/2, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm xuất khẩu của nước ta giảm còn 399 USD/tấn. Theo đó, gạo Việt đang có giá rẻ nhất châu Á khi thấp hơn hàng cùng loại của Thái Lan tới 32 USD/tấn, thấp hơn hàng Ấn Độ 14 USD/tấn và Pakistan 5 USD/tấn.

Điều này rất hiếm khi xảy ra, bởi trên thị trường thế giới, gạo Việt có cùng phân khúc và chất lượng với gạo Thái Lan. Mặt hàng này của nước ta chủ yếu cạnh tranh với hàng Thái, còn giá luôn cao hơn hàng Ấn Độ và Pakistan.

Giá hoa đồng tiền 'nhảy dựng' trong ngày vía Thần Tài ở TPHCM

Ngày mùng 10 tháng Giêng (ngày vía Thần Tài) năm nay, giá hoa đồng tiền tăng cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Theo khảo sát của VTC News tại các chợ, các cửa hàng hoa ở TPHCM, giá hoa đồng tiền tăng dần từ mùng 8 Tết, từ mức 8.000-10.000 đồng/bông lên 16.000-20.000 đồng/bông trong ngày mùng 10 nhưng nhiều cửa hàng hết hoa từ sáng sớm. Khách mua cúng vía Thần Tài bó 5 bông phải trả đến 100.000 đồng, giá này cao gấp 4-5 lần so với ngày thường.

Nguồn cung giảm, hoa tuyết mai tiếp tục cháy hàng sau Tết

Sau Tết Nguyên đán, trong khi giá nhiều loại hoa dần hạ nhiệt, hoa tuyết mai trở thành tâm điểm trên thị trường hoa. Với vẻ đẹp thanh tao, cành hoa mảnh mai và những bông hoa trắng muốt như tuyết, tuyết mai không chỉ được yêu thích trong dịp Tết mà còn tiếp tục cháy hàng sau kỳ nghỉ lễ.

Sức Khỏe Đời Sống cho hay, ghi nhận từ các tiểu thương, giá hoa tuyết mai sau Tết có xu hướng tăng do nguồn cung giảm nhưng nhu cầu vẫn cao.

Chị Hạnh - chủ cửa hàng hoa tại Hà Nội - chia sẻ: "Tuyết mai sau Tết vẫn rất hút khách. Hiện vẫn có 2 loại để cho khách hàng lựa chọn. Loại tuyết mai rừng và tuyết mai hàng công ty. Tuyết mai rừng có giá 100.000 đồng/bó, tuyết mai hàng công ty có giá 180.000 đồng/bó".

Chị Hạnh cho hay, so với thời điểm trước Tết, hoa tuyết mai đắt hơn từ 50.000-70.000 đồng/bó. Lý do là sau Tết nguồn hàng khan hiếm hơn do nhiều người vẫn nghỉ, chưa quay lại công việc.