Rau dại có tên dài dằng dặc, làng quê Việt Nam có đầy, hái bán là ra tiền

“Rau dại” có đầy ở Việt Nam, tên dài dằng dặc mà cực đa công dụng

Các loại rau rừng đang ngày càng xuất hiện nhiều trên bàn ăn của người dân thành thị. Chúng được yêu thích bởi hương vị độc lạ, nhiều loại còn có giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa, vì là sản vật vùng núi nên số lượng không nhiều, do đó giá trị của chúng ngày càng được nâng cao.

Ví dụ như cây rau má lá rau muống, giống rau có cái tên “dài dằng dặc” này là một trong những món quà mà tự nhiên ban tặng cho con người. Chúng phân bố rộng rãi trong tự nhiên, thường mọc nhiều ở các vùng quê, bờ ruộng và bãi hoang. Cây còn có tên gọi khác như dương đề thảo, hồng bối diệp, tiết gà, nhất điểm hồng, hoa mặt trời…

Toàn bộ cây đều có thể sử dụng. Phần lá hoặc đọt non có vị chua đặc trưng, có thể dùng làm gia vị thay cho khế, chanh, sấu. Ở Trung Quốc, người ta cũng dùng lá non, rễ và búp non để nấu canh. Trước khi cây nở hoa, thân và lá non là một loại rau có hương vị dai giòn, ăn rất lạ miệng.

Ngoài ra, toàn bộ cây còn có thể phơi khô để làm dược liệu. Trong y học cổ truyền, cây rau má lá rau muống có vị đắng, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị và cải thiện mụn nhọt, giảm đau họng, hạ sốt, chữa đau mắt đỏ, viêm tai giữa, hỗ trợ điều trị ho lao phổi, viêm phế quản mãn tính… Theo y học hiện đại, chiết xuất từ loài cây dại này còn có công dụng chống viêm, chống ung thư, chống oxy hóa.

Ở Việt Nam, bạn có thể hái rau má lá rau muống ở khắp mọi nơi mà không mất tiền vì đây là giống cây mọc hoang. Hoặc nếu sống ở thành phố, bạn có thể mua trên chợ mạng với giá khoảng 50.000đ/kg rau tươi. Ngoài ra, bạn có thể mua hạt giống cây về tự trồng với giá khoảng 60.000đ/gói.

Riêng tại Trung Quốc, cây rau má lá rau muống đã được trồng khá phổ biến với chất lượng tốt hơn loại trong tự nhiên, phần thân và lá non cũng khỏe mạnh hơn. Giá của loại rau này tại Trung Quốc khoảng 16 NDT (54.000đ)/kg.