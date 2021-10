Giá ô tô tiếp tục giảm mạnh tới hơn 400 triệu đồng/chiếc

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 13:30 PM (GMT+7)

Nhằm kích cầu cho đợt mua sắm cuối năm, nhiều mẫu xe vẫn đang được hãng và đại lý giảm giá lên tới cả trăm triệu đồng trong tháng 10.

Sau khi giảm xuống đáy trong tháng 8, nhu cầu mua ô tô mới của người dân đã tăng mạnh trở lại trong tháng 9 vừa qua.

Thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 9/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường của các thành viên trong hiệp hội đạt 13.537 xe, bao gồm 8.347 xe du lịch; 4.886 xe thương mại và 304 xe chuyên dụng. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 34%; xe thương mại tăng 108% so với tháng 8.

Cùng với đó, doanh số của VinFast và TC Motor trong tháng 9 cũng ghi nhận đà tăng mạnh so với tháng 8 vừa qua. Trong đó, hãng xe Việt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán ra tổng cộng 3.497 xe, tăng 51,4% so với tháng 8. TC Motor cũng ghi nhận có hơn 4.079 xe được bán ra trong tháng 9/2021, tăng mạnh so với mức chỉ 2.182 xe của tháng trước.

Dù nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân đã tăng mạnh trở lại sau khi nhiều địa phương trên cả nước kết thúc đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, để kích cầu mua sắm của người dân hàng loạt hãng xe và đại lý vẫn đang triển khai những chương trình giảm giá sâu để kéo khách. Trong đó, một số mẫu xe đang có mức giảm từ vài chục đến hơn 400 triệu đồng.

Các hãng và đại lý tiếp tục giảm giá mạnh nhiều mẫu xe

Theo đó, ngay từ đầu tháng 10, Toyota Việt Nam và các đại lý đã tung ra ưu đãi giảm tới 40 triệu đồng cho khách hàng mua xe Vios, Fortuner và Corolla Altis.

Việc Toyota Việt Nam tung ra chương trình giảm giá sâu với những mẫu xe ăn khách đã mở đầu cho cuộc đua giảm giá của nhiều hãng xe và đại lý trong tháng 10.

Mẫu Suzuki XL7 đã được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương 29,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại nhiều đại lý báo giá giảm cao hơn cho XL7. Mức giảm phổ biến khoảng 40 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ cũng áp dụng cho Eritiga MT, Ertiga Sport và Ciaz giúp khách hàng mua xe mới giảm được số tiền đáng kể.

Các dòng xe của Mazda cũng đang có nhiều chương trình giảm giá. Trong đó, mẫu Mazda3 Sport giảm giá từ 40-70 triệu đồng. 2 bản Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury và Premium trang bị động cơ 2.0L giảm giá nhiều hơn, khoảng 70 triệu đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest đang được hãng áp dụng khuyến mại 20 triệu đồng cho cả 3 phiên bản trong tháng 10. Tuy nhiên, mức giá thực tế tại đại lý thấp hơn đáng kể.

Cụ thể, mức giảm phổ biến ghi nhận tại một số đại lý khoảng 90, 95 và 105 triệu đồng tương ứng các phiên bản Everest Sport 2.0L AT 4x2, Titanium 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4WD. Riêng bản Titanium 2.0L AT 4WD cao nhất có thêm quà tặng phụ kiện. Trong khi mẫu Ford Ecosport được ưu đãi 50 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc, các mẫu xe của Kia cũng được ưu đãi giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Theo chương trình từ hãng, Kia Sorento 2.5G Luxury (bản cơ sở) giảm giá nhiều nhất ở mức 100 triệu đồng, giá mới còn 999 triệu đồng.

Mẫu Kia Cerato cũng được hỗ trợ lên đến 65 triệu đồng, tương đương 100% phí trước bạ. Trong khi khách hàng mua xe gia đình Kia Sedona trong tháng 10 cũng sẽ tiết kiệm đến 30 triệu đồng.

Để cạnh tranh thị phần, Honda HR-V tiếp tục được đại lý giảm giá đáng kể. Hiện tại, mức giảm phổ biến cho tất cả phiên bản HR-V khoảng 80 triệu đồng, đi kèm quà tặng bộ phụ kiện trị giá 80 triệu đồng, tổng khuyến mại lên tới 160 triệu đồng. Tùy từng đại lý và thỏa thuận với khách hàng mà phụ kiện có thể quy đổi thành tiền mặt.

Các mẫu xe của Mitsubishi cũng đang được hãng ưu đãi 50% thuế trước bạ giúp khách hàng giảm từ vài chục triệu đồng với các dòng xe phổ thông. Trong khi giảm tới cả trăm triệu đồng với những dòng xe cao cấp. Bên cạnh đó nhiều mẫu xe còn được ưu đãi về bảo hiểm vật chất hoặc phụ kiện kèm theo từ 5- 20 triệu đồng.

Nhiều đại lý của Hyundai cũng đang triển khai chương trình đặc biệt dành cho dòng xe Hyundai Tucson và Hyundai Grand i10 New. Trong đó, mẫu Hyundai Tucson được ưu đãi tới 78 triệu đồng, mẫu Hyundai Grand i10 New được ưu đãi 35 triệu đồng.

Khách hàng mua xe VinFast tiếp tục nhận được ưu đãi lớn

Trong khi đó, khách mua xe VinFast vào thời điểm này được giảm 10% giá trị xe bằng tiền mặt và tặng thêm 3 năm bảo dưỡng miễn phí.

Bên cạnh đó, VinFast dành tặng 100% lệ phí trước bạ cho cả 2 dòng xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 với tất cả các phiên bản, như vậy khách hàng có thể nhận ưu đãi lên đến hơn 164 triệu đối với Lux A2.0 và hơn 223 triệu khi chọn mua Lux SA 2.0. Với các khách hàng mua Lux A2.0 sẽ được sử dụng voucher Vinhomes 200 triệu đồng.

Hãng xe MG Việt Nam tập trung nhiều ưu đãi riêng cho hình thức mua hàng online bên cạnh chương trình ưu đãi chung như: giảm 50% lệ phí trước bạ; tặng 1 năm bảo hiểm vật chất;… cũng giúp khách mua xe mới tiết kiệm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

