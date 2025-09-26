Một khu phố của Việt Nam lọt top khu phố tuyệt vời nhất thế giới 2025

Để tìm ra những cái tên xuất sắc và xứng đáng nhất, Time Out đã đưa ra các tiêu chí về cuộc sống về đêm, nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và giá cả phải chăng... Cùng với đó, các khu phố này phải thể hiện được sự độc đáo của văn hóa địa phương, thu hút mọi người đến sinh sống, làm việc và vui chơi giải trí.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Jimbōchō (Tokyo, Nhật Bản). Time Out nhấn mạnh nơi đây là "thiên đường sách cũ" với hơn 130 hiệu sách, quán cà phê và tiệm cà ri đặc trưng. Dù là một khu phố cổ nhưng dòng người đổ về đây vẫn rất tấp nập.

Đứng vị trí thứ hai là Borgerhout (Antwerp, Bỉ), nơi được mệnh danh là "trái tim sáng tạo" của thành phố với ẩm thực, nghệ thuật và lễ hội Borger Nocturne.

Đáng chú ý, Việt Nam có một khu phố lọt vào bảng xếp hạng này, đứng ở vị trí thứ 11. Đó chính là khu phố Nguyễn Thái Bình, nay thuộc phường Sài Gòn.

Time Out giới thiệu đây là khu phố có rất nhiều xưởng xe máy và nhà hàng ấm cúng, là nơi lý tưởng dành cho những người thích khám phá, tìm tòi. Khu phố này còn có những quán bar giấu sau cánh cửa cuốn, chợ đồ cổ với những kỷ vật thời chiến hay nhà hàng từng được vinh danh quốc tế.

Noriboi Omakase - nhà hàng Nhật Bản ở khu phố Nguyễn Thái Bình.

Leonardo được coi là một trong những tiệm bánh pizza ngon nhất thành phố mặc dù mới mở chưa được một năm tuổi. ÓMM Mixology cũng được ca ngợi là quán bar sôi động bậc nhất thành phố. Điều thú vị nhất là Noriboi Omakase - nhà hàng Nhật Bản rời "khu nhà giàu" Thảo Điền để chọn Nguyễn Thái Bình làm điểm đến mới. Điều này cho thấy sức hút ngày càng tăng của khu phố.

Time Out gợi ý một ngày khám phá khu phố Nguyễn Thái Bình như sau:

Buổi sáng, bạn hãy thưởng thức một bát bún tại Bún riêu cua ốc Phan Rang. Rất nhiều người dân địa phương xếp hàng để được thưởng thức bát bún nóng hổi, thơm ngon, nạp năng lượng cho ngày mới.

Bún riêu ở phố Nguyễn Thái Bình

Tiếp theo, bạn dừng chân tại quán cà phê Hoàng Thị Café, xinh xắn mang phong cách retro.

Một góc quán Hoàng Thị Café

Dạo phố Lê Công Kiều để ngắm đồ cổ, khám phá chợ Dân Sinh để tận hưởng sự "lộn xộn nhưng không kém phần thú vị".

Bữa trưa tuyệt vời chính là thưởng thức các món cơm nhà Việt Nam đơn giản nhưng đậm đà tại Bếp Mẹ Ỉn.

Sau đó, bạn dành buổi chiều tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ở khu phố Nguyễn Thái Bình.

Khởi động buổi tối tại Madam Kew với cocktail Pink Riot ngọt dịu vị vải, cay nồng chút gừng; thưởng thức bữa tối nướng lửa gỗ đặc trưng ở Quince Eatery. Sau đó, ghé đến bar-hopping qua 419.Bar (lối vào giấu sau tủ máy ảnh cổ) và kết thúc tại The Arth - nơi saxophone vang lên dưới chiếc đồng hồ nhà ga cổ kính.

Nếu có thời gian, hãy đến đây vào thứ Bảy để tham gia buổi nếm thử sôcôla miễn phí của Maison Marou lúc 15h.

Ngoài những cái tên này, bảng xếp hạng 39 khu phố tuyệt vời nhất thế giới còn có các khu phố nổi tiếng khác như Barra Funda (São Paulo), Camberwell (London), Avondale (Chicago), Mullae-dong (Seoul), Ménilmontant (Paris), Nakatsu (Osaka), Vallila (Helsinki), Labone (Accra), Anjos (Lisbon), Digbeth (Birmingham), Red Hook (New York), Perpetuo Socorro (Medellín), Burwood (Sydney), Linden (Johannesburg)...