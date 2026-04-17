Tiên Nguyễn thăm thú 'quê hương' của những chiếc đồng hồ xa xỉ

Tiên Nguyễn cùng bạn gái của em trai Hiếu Nguyễn đến Geneva, thành phố lớn thứ hai tại Thụy Sĩ từ hôm 14/4. Đây cũng là nơi nổi tiếng với ngành sản xuất đồng hồ từ thế kỷ 16 nên được mệnh danh là 'thủ phủ' của Haute Horlogerie (ngành chế tác đồng hồ cao cấp). Geneva hiện tập trung nhiều trụ sở của các thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất thế giới như Patek Philippe, Rolex, Cartier,...

Trong chuyến đi này, 'Công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn có dịp được tham quan Watchland - xưởng sản xuất và trụ sở chính của thương hiệu đồng hồ xa xỉ Franck Muller.

'Thánh địa chế tác' của Franck Muller nằm trong căn biệt thự cổ xây dựng từ năm 1905 theo phong cách Neo Gothic, tọa lạc trên một sườn đồi ở Genthod, ngoại ô Geneva.

Theo thời gian, quy mô của Watchland cũng được mở rộng, xây thêm hai tòa nhà mới, phục vụ cho các giai đoạn chế tác đồng hồ. Nơi đây trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua đối với những 'tay chơi' đồng hồ khi đến thăm Geneva.

Tiên Nguyễn và Marie Trâm Anh được tham quan các khu vực chế tác tại Watchland cũng như tận mắt chiêm ngưỡng quy trình sản xuất những chiếc đồng hồ đắt đỏ bậc nhất.

'Một ngày trọn vẹn với Franck Muller, tham quan bên trong nhà máy và hiểu rõ những phức tạp đằng sau mỗi kiệt tác', Tiên Nguyễn chia sẻ cảm xúc sau khi thăm thú xưởng chế tác của thương hiệu nổi tiếng bởi những kỹ thuật đỉnh cao, đặc biệt là các chức năng Tourbillon.

Trong chuyến công tác này, Tiên Nguyễn cũng dự sự kiện của Cartier tại khuôn viên Bảo tàng Ariana (Musée Ariana) - nơi hiện lưu giữ hơn 28.000 hiện vật về nghệ thuật gốm và thủy tinh từ Thụy Sĩ, Châu Âu, Trung Đông và Viễn Đông trải dài 7 thế kỷ.