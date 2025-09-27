Mùa lá đổi màu ở Nhật Bản, lên lịch ngay để chiêm ngưỡng cảnh sắc thu

Mùa thu ở Nhật Bản luôn là thời điểm được du khách trong nước và quốc tế háo hức chờ đón. Không chỉ có tiết trời mát mẻ, các thành phố từ Hokkaido đến miền Nam đều khoác lên mình những gam màu rực rỡ của lá vàng và lá đỏ.

Mùa thu Nhật Bản rực rỡ với những sắc đỏ, vàng, cam của rừng cây lá phong, bạch quả bước vào mùa thay lá. Ảnh: JNTO

Năm 2025, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) vừa công bố lịch dự báo mùa lá đổi màu, do Công ty Dự báo Thời tiết Nhật Bản thực hiện, giúp du khách lên kế hoạch cho hành trình chiêm ngưỡng sắc thu trọn vẹn.

Theo dự báo, mùa lá vàng bắt đầu sớm nhất từ đầu tháng 11 ở Hokkaido, điển hình là Sapporo và Aomori, với thời điểm lá bắt đầu chuyển màu từ ngày 6/11. Các khu vực phía Nam như Hiroshima, Osaka và Tokyo lần lượt vào mùa từ giữa đến cuối tháng 11, trong đó Hiroshima từ 21/11, Osaka từ 24/11, Tokyo từ 26/11. Fukuoka và Kagoshima sẽ rực rỡ nhất vào cuối tháng 11.

Mùa lá đỏ thường xuất hiện chậm hơn vài ngày. Sapporo dự kiến lá đỏ từ 7/11, Aomori từ 14/11, Sendai từ 26/11, Tokyo từ 30/11. Osaka, Nagoya và Kyoto sẽ bước vào mùa lá đỏ từ đầu đến giữa tháng 12, trong khi Fukuoka, Kagoshima và Kochi bắt đầu từ 9–12/12. JNTO lưu ý lịch dự báo chỉ mang tính tham khảo, vì thời điểm lá đổi màu phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Hokkaido là nơi lá thu xuất hiện sớm, với Moerenuma Park ở Sapporo và dãy núi Daisetsuzan là các điểm nổi bật. Vùng Tohoku nổi tiếng với hồ Towada và suối nước nóng Nyuto Onsen, nơi lá đỏ phủ khắp mặt hồ và rừng núi.

Tokyo hấp dẫn với Shinjuku Gyoen, vườn Rikugien hay đại lộ Gingko Avenue. Kyoto nổi tiếng với các ngôi chùa Kiyomizu-dera, Eikando và khu Arashiyama – rừng tre hòa cùng lá phong đỏ vàng tạo nên cảnh sắc ngoạn mục. Osaka có lâu đài Osaka và công viên Minoo, Hiroshima thu hút du khách tới công viên Shukkeien – nơi hồ nước và vườn cây hòa quyện trong sắc thu.

Rừng núi Nhật Bản khoác áo thu với sắc vàng, đỏ rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên mê hoặc du khách. Ảnh transviet

Để tận hưởng mùa thu trọn vẹn, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, đặt trước vé tham quan các công viên nổi tiếng và chuẩn bị trang phục ấm áp. Ở các thành phố lớn, tàu điện và xe bus tiện lợi, trong khi ở Hokkaido hay Tohoku, thuê xe hoặc tham gia tour có hướng dẫn viên giúp dễ dàng di chuyển giữa các điểm ngắm lá xa trung tâm.

Khoảng thời gian từ tháng 11 đến giữa tháng 12 là lý tưởng để trải nghiệm mùa lá vàng, lá đỏ Nhật Bản. Du khách không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên rực rỡ mà còn khám phá văn hóa, ẩm thực và suối nước nóng đặc trưng, đem lại hành trình thu khó quên trong năm 2025.