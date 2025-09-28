Khách Tây balo bị chỉ trích vì ngủ trong nhà vệ sinh để tiết kiệm

Ryley Goles, khách du lịch balo người Mỹ, hạ cánh tại Sân bay Nikola Tesla ở Belgrade, Serbia vào khoảng 2h ngày 3/9 để dành ba ngày khám phá đất nước này. Sau khi đáp xuống vào sáng sớm, cô gái 23 tuổi nghĩ không đáng để chi 17 USD cho một đêm ở nhà nghỉ. Thay vào đó, cô muốn dùng số tiền tiết kiệm được để tham quan một bảo tàng trò chơi điện tử trong thành phố.

Vì tất cả các băng ghế trong sân bay đều đã có người, cô quyết định chợp mắt trong nhà vệ sinh vì có khóa và là một lựa chọn "an toàn".

Video Ryley chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy cô phủ quần áo lên người để tránh da tiếp xúc trực tiếp với sàn trong khi chờ dịch vụ xe buýt bắt đầu hoạt động để vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, sau khi đăng tải trải nghiệm của mình, người dùng mạng xã hội đã phản ứng gay gắt, nhận xét nữ du khách đã thực hiện hành vi "ghê tởm".

Ryley bên trong toilet. Ảnh: Mirror

"Cô gái à, tôi có thể gửi cho bạn 17 USD", tài khoản Gaithri bình luận. "Nếu không có 17 USD, tôi sẽ chọn ở nhà chứ không đi du lịch", một người dùng chỉ trích. Nhiều bình luận khác cũng chỉ trích nhóm du khách du lịch bụi, tiết kiệm tiền tối đa và không chịu chi dù cần thiết.

Bị đánh thức bởi một du khách cần sử dụng nhà vệ sinh, Ryley vẫn kiên quyết bảo vệ quyết định ngủ của mình. Tuy nhiên, cô không khuyến khích người khác thử cách này.

"Đây là lựa chọn duy nhất dù không phải sạch sẽ nhất", du khách Mỹ chia sẻ. Ryley nói thêm mình đã mặc quần dài, dùng túi làm gối nên thân thể không tiếp xúc với sàn nhà.

Dù không gặp tình huống nguy hiểm, cô tiết lộ có một số khoảnh khắc hài hước như khi người dùng phòng vệ sinh bên cạnh "đi nặng". Nữ du khách cho biết âm thanh "như tiếng nổ" và cô đã phải đeo tai nghe để tránh bị ồn.

Chân dung nữ du khách. Ảnh: Mirror

Sau cùng, nhân viên vệ sinh đã nhận ra cô nên gõ nhiều lần vào chân để đánh thức. Nữ du khách cho biết nếu được chọn lại, cô sẽ ngủ trên sàn sân bay thay vì nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nhà vệ sinh vẫn là lựa chọn an toàn hơn vì có cửa khóa, không lo mất đồ.