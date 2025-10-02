Lưu bài viết thành công
"Chuyến đi là món quà nhỏ mình muốn dành cho các con - một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khám phá trước khi bước vào năm học mới" - chị Phương, một nhân viên văn phòng chia sẻ sau chuyến du lịch cùng chồng và hai con đến vùng đất Vân Nam (Trung Quốc).
Mỗi bước chân là một kỷ niệm, mỗi khung cảnh là một câu chuyện. Có những chuyến đi không chỉ để ngắm nhìn phong cảnh, mà còn để gia đình có thêm những khoảnh khắc bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui và lưu giữ ký ức.
Với hành trình Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila, du khách sẽ được sống giữa vẻ đẹp cổ kính và nên thơ của phố cổ, hòa mình vào sự bình yên nơi hồ nước xanh trong và lặng người trước núi non hùng vĩ nơi cao nguyên linh thiêng. Nếu bạn có một gia đình nhỏ, trải nghiệm chuyến đi ấy không đơn thuần là du lịch mà còn là dịp để các con được khám phá thế giới rộng lớn. Đây cũng là dịp để để hai vợ chồng có thêm những phút giây đồng hành và cùng nhau viết nên những trang ký ức khó quên.
Chị Phương, một nhân viên văn phòng vừa có chuyên đi du lịch khám phá Vân Nam cùng với chồng và 2 cậu con trai. “Chuyến đi vừa qua thực sự là một hành trình tuyệt vời và đầy ý nghĩa đối với gia đình mình. Và đặc biệt chuyến đi là món quà nhỏ mình muốn dành cho các con - một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khám phá trước khi bước vào năm học mới”, chị Phương chia sẻ.
Điểm dừng chân đầu tiên của nhà chị Phương chính là Đại Lý và ngắm Hồ Nhĩ Hải - một trong tứ đại mỹ quan ở Trung Quốc. Gia đình 4 người đã dành trọn một buổi chiều đi dạo bên bờ hồ Nhĩ Hải - mặt hồ xanh biếc soi bóng những dãy núi xa xa. Trong khung cảnh yên bình ấy, cả nhà đã cùng ngồi xuống trò chuyện, hít thở không khí trong lành và tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên nhau mà hiếm khi có được giữa những ngày làm việc bận rộn.
Hồ Nhĩ Hải được ví như “viên ngọc xanh” của Đại Lý. Ở đây, mỗi buổi sáng, làn sương mỏng bảng lảng trên mặt hồ và phản chiếu ánh bình minh dịu dàng. Nhưng khi chiều buông xuống, hoàng hôn khiến cả không gian ngập trong sắc vàng cam rất thơ mộng.
Gợi ý: Nên thuê xe đạp đôi để vừa di chuyển quanh hồ, vừa có những bức ảnh cực chất.
Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong bộ phim Đi đến nơi có gió, Lệ Giang cổ trấn vẫn khắc sâu vào tâm trí du khách bởi vẻ đẹp thanh bình và đậm đà bản sắc của dân tộc Nạp Tây. Trấn cổ này không chỉ đẹp bởi cảnh quan, mà còn bởi nhịp sống chậm rãi, giản dị.
Đặt chân đến Lệ Giang cổ trấn, cả gia đình chị Phương như lạc vào một thế giới khác. Phố cổ với những con đường lát đá, dòng kênh trong veo và hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ khiến bọn trẻ rất thích thú vì được chạy nhảy, khám phá từng góc nhỏ của khu phố.
Chị Phương tâm sự: “Những khoảnh khắc cả gia đình nắm tay nhau dạo quanh phố, thưởng thức ẩm thực địa phương và chụp những bức hình kỷ niệm đã trở thành những dấu ấn thật đẹp”.
Gợi ý: Buổi tối là thời điểm đẹp nhất để dạo phố, thưởng thức ẩm thực địa phương.
Tiếp tục hành trình, Shangrila chính là điểm đến tiếp theo của gia đình chị Phương. Shangrila được coi là “vùng đất bất tử” trong tiểu thuyết Lost Horizon (Chân trời đã mất) của nhà văn Anh James Hilton.
Cả gia đình đã rất choáng ngợp với đồng cỏ xanh mướt, núi non hùng vĩ và tu viện Songzanlin uy nghiêm. Tu viện Songzanlin được đặt trong một cảnh quan tuyệt đẹp ở độ cao hơn 3.300m cách Shangrila 5km. Tiếng kinh vang vọng từ tu viện trong không gian tĩnh mịch khiến tâm hồn trở nên an yên, gột rửa hết những xô bồ của cuộc sống thường nhật.
Ở Shangrila, sự tĩnh lặng và linh thiêng khiến người lớn như lắng lại, còn còn trẻ con thì háo hức khám phá. Chị Phương chia sẻ: “Shangrila giống như một thế giới khác - nơi mà chúng mình học được cách lắng nghe tâm hồn và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau”.
Gợi ý: Nên chuẩn bị áo ấm vì nhiệt độ tại Shangrila thường khá lạnh, ngay cả vào mùa hè.
Núi tuyết Ngọc Long - ngọn núi cao 5.596m tuyết phủ quanh năm. Dù đến Núi tuyết Ngọc Long không đúng mùa tuyết trắng, lại gặp sương mù và mưa, nhưng gia đình chị Phương vẫn quyết tâm chinh phục độ cao 4.680m. Hành trình của cả nhà có chút vất vả đặc biệt là bọn trẻ hơi khó thích nghi nhưng đây cũng là lúc gia đình càng thấm thía giá trị của sự đồng hành.
"Cảnh đẹp có thể không trọn vẹn, nhưng khi gia đình đồng lòng, mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó mới chính là điều làm nên một ký ức đẹp của gia đình mình" - chị Phương xúc động kể lại.
Gợi ý: Nên mua vé cáp treo từ sớm để tránh hết chỗ, đồng thời chuẩn bị bình oxy mini nếu đi cùng trẻ nhỏ.
Có thể nói chuyến đi Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila không chỉ đơn giản là đến những điểm du lịch nổi tiếng mà còn là chuỗi ký ức ấm áp: những nụ cười, câu chuyện kể, bức ảnh chung… của cả nhà. Vì thế, hành trình này trở thành “hộp lưu giữ hạnh phúc” của gia đình chị Phương.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2025 23:50 PM (GMT+7)