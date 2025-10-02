Mỗi bước chân là một kỷ niệm, mỗi khung cảnh là một câu chuyện. Có những chuyến đi không chỉ để ngắm nhìn phong cảnh, mà còn để gia đình có thêm những khoảnh khắc bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui và lưu giữ ký ức.

Với hành trình Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila, du khách sẽ được sống giữa vẻ đẹp cổ kính và nên thơ của phố cổ, hòa mình vào sự bình yên nơi hồ nước xanh trong và lặng người trước núi non hùng vĩ nơi cao nguyên linh thiêng. Nếu bạn có một gia đình nhỏ, trải nghiệm chuyến đi ấy không đơn thuần là du lịch mà còn là dịp để các con được khám phá thế giới rộng lớn. Đây cũng là dịp để để hai vợ chồng có thêm những phút giây đồng hành và cùng nhau viết nên những trang ký ức khó quên.

Chị Phương, một nhân viên văn phòng vừa có chuyên đi du lịch khám phá Vân Nam cùng với chồng và 2 cậu con trai. “Chuyến đi vừa qua thực sự là một hành trình tuyệt vời và đầy ý nghĩa đối với gia đình mình. Và đặc biệt chuyến đi là món quà nhỏ mình muốn dành cho các con - một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khám phá trước khi bước vào năm học mới”, chị Phương chia sẻ.