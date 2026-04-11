Thác Tà Puồng, điểm đến lý tưởng giải nhiệt nắng nóng miền Trung

Thác Tà Puồng - “Viên ngọc xanh” giữa đại ngàn Trường Sơn

Thác Tà Puồng (ở thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, trước sáp nhập thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) nằm cách đô thị Đông Hà khoảng 120km. Từ lâu, nơi đây được ví như “viên ngọc xanh” ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn.

Thác Tà Puồng ở tỉnh Quảng Trị nổi bật với thác nước cao, hồ nước bên dưới trong xanh, thu hút khách du lịch. Ảnh: Hoài An.

Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, nơi đây chinh phục du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có. Những cánh rừng già phủ kín, dòng nước mát lạnh chảy len lỏi qua các tầng đá, tạo nên không gian trong lành, dịu mát – một “liều thuốc giải nhiệt” tự nhiên giữa mùa hè khắc nghiệt miền Trung.

Thác Tà Puồng là quần thể danh thắng gồm một động và 2 thác nước, nằm ở phía tây tỉnh Quảng Trị. Sự kết hợp giữa hang động kỳ bí và thác nước hùng vĩ tạo nên sức hút đặc biệt cho điểm đến này.

Du khách thoải mái đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lành ở thác Tà Puồng để giải nhiệt mùa hè. Ảnh: Ngọc Vũ.

Điểm nhấn của hành trình là thác Tà Puồng 1 và Tà Puồng 2 – hai dòng thác mang vẻ đẹp khác biệt nhưng đều khiến du khách “đổ gục”.

Thác Tà Puồng 1 cao khoảng 20m, nước đổ từ lưng chừng núi qua những vách đá dựng đứng, tung bọt trắng xóa. Dưới chân thác là những tảng đá lớn với hình thù độc đáo, trở thành nơi nghỉ chân, check-in và tổ chức picnic lý tưởng.

Cách đó khoảng 1,5km là thác Tà Puồng 2 – nơi được nhiều du khách yêu thích nhất. Hồ nước rộng khoảng 5.000m², xanh trong như ngọc, có thể nhìn thấy tận đáy.

Đây là “thiên đường giải nhiệt” đúng nghĩa, nơi du khách thỏa sức bơi lội, chèo SUP, chèo thuyền tre hay đơn giản là ngâm mình trong làn nước mát lạnh.

Du khách thưởng thức những món ăn đậm chất núi rừng do chính đồng bào Vân Kiều, Pa Kô chế biến như món gà nước, cá mát nước... Ảnh: N.V

Ngoài ra, hành trình khám phá Tà Puồng còn hấp dẫn với các hoạt động ngoài trời như trekking xuyên rừng, leo vách đá, hay tham quan động Tà Puồng – hang động dài khoảng 200m với hệ thống thạch nhũ lung linh, huyền ảo.

Không chỉ có cảnh đẹp, Tà Puồng còn níu chân du khách bằng những món ăn đậm chất núi rừng do chính đồng bào Pa Cô, Vân Kiều chế biến.

Sau hành trình khám phá, còn gì tuyệt hơn khi ngồi bên suối, thưởng thức mẹt gà nướng thơm lừng, măng rừng luộc chấm muối ớt hay các món ăn dân dã mang hương vị nguyên bản. Tất cả tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn – vừa đã mắt, vừa đã vị.

Đường đến thác Tà Puồng

Để đến thác Tà Puồng, từ Đông Hà, du khách di chuyển theo Quốc lộ 9 khoảng 60km đến tượng đài xã Khe Sanh, sau đó rẽ vào đường Hồ Chí Minh, đi thêm khoảng 50km đến xã Hướng Việt cũ.

Từ đây, du khách đi bộ thêm khoảng 700m là chạm tới dòng thác mát lạnh – thác Tà Puồng.

Dòng nước mát lành đổ xuống từ thác Tà Puồng xóa tan cái nóng mùa hè. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chị Đỗ Thị Hà (SN 1987, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), cho biết, đường đến thác Tà Puồng khá xa, nhưng bù lại, cảnh sắc hai bên đường đẹp như tranh vẽ: những cung đèo mây phủ, rừng nguyên sinh bạt ngàn, xen lẫn những nếp nhà sàn yên bình của đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Hành trình đến Tà Puồng vì thế không chỉ là di chuyển, mà còn là một chuyến du ngoạn đầy cảm xúc.

“Đến thác Tà Puồng, tôi được ngâm mình trong làn nước mát, hít thở không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên và thưởng thức các món ăn đậm chất núi rừng, giúp xua tan cái nóng mùa hè, lấy lại năng lượng”, chị Hà chia sẻ.

Hiện nay, mô hình du lịch cộng đồng tại thác Tà Puồng đang được khai thác bài bản. Chính quyền địa phương tăng cường đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, đồng thời tuyên truyền du khách không xả rác, không đốt lửa trong rừng…

Ngoài chụp ảnh đẹp, du khách còn được trải nghiệm leo thác Tà Puồng. Ảnh: N.V

Anh Hồ Giỏi – tổ trưởng tổ du lịch cộng đồng Trăng Tà Puồng, cho biết thông thường vào 2 ngày cuối tuần du khách đến thác Tà Puồng rất đông. Còn cao điểm đón khách đến thác Tà Puồng là khi học sinh được nghỉ hè, các bậc phụ huynh đưa con em mình đi trải nghiệm, hoà mình với thiên nhiên.

“Được chính quyền địa phương, các sở ngành của tỉnh quan tâm, bà con chúng tôi yên tâm khai thác điểm du lịch thác Tà Puồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hoá của người Vân Kiều”, anh Giỏi chia sẻ.

Anh Hồ Giỏi lưu ý, du khách khi đến thác Tà Puồng nên chuẩn bị giày có độ bám tốt, đảm bảo sức khỏe vì quãng đường đi bộ vào thác khá xa. Đồng thời, cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, mặc áo phao khi bơi lội để có chuyến đi trọn vẹn và an toàn.