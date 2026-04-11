'Bẫy' du lịch giá rẻ

Thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 sắp đến, mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm, nhu cầu đi lại, đặt tour, đặt phòng của người dân tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các hành vi lừa đảo gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số.

Các thủ đoạn lừa đảo thường tập trung ở các chiêu trò như: Giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, website nhái giao diện chính thức rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ. Một số trường hợp gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay liên hệ khách hàng.

Fanpage "nhái" của một khu nghỉ dưỡng ở Ninh Bình lừa mất số tiền 1 tỷ đồng của du khách vào năm 2025.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, các cơ quan chức năng đã liên tục có những cảnh báo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Để đảm bảo an toàn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khuyến cáo du khách chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh và không truy cập các đường link lạ, cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào.

Du khách cần hạn chế chia sẻ công khai thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển trên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng. Các thông tin về tour, combo du lịch, đặc biệt là những sản phẩm có giá rẻ hơn bình thường phải được tìm hiểu kỹ.

"Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách mà còn góp phần quan trọng xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững", Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông báo.

Thực tế, nhiều resort, khách sạn hạng sang gặp phải tình trạng kẻ gian lập fanpage giả mạo, lừa hàng trăm triệu đồng của khách hàng.

Ảnh: Phạm Trường.

Báo cáo từ công ty dịch vụ Internet Netcraft (Anh) cho thấy, một chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi đang nhắm tới khách du lịch trên toàn cầu, đặc biệt là những người đang lên kế hoạch cho chuyến đi hoặc chuẩn bị nhận phòng. Các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là các fanpage giả danh đơn vị du lịch, khách sạn để tiếp cận người dùng.

Tội phạm mạng cũng gửi hàng loạt email giả mạo các nền tảng đặt phòng uy tín như Airbnb, Booking.com, Expedia và Agoda nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ tín dụng. Các email này được thiết kế chuyên nghiệp, sử dụng logo và bố cục gần như giống hệt thư chính thức, đồng thời tạo cảm giác cấp bách khi yêu cầu người dùng “xác nhận đặt phòng trong vòng 24 giờ” để tránh bị hủy, khiến nạn nhân dễ rơi vào trạng thái vội vàng mà không kiểm tra kỹ.