Ngọn thác được ví như "viên ngọc ẩn" giữa đại ngàn Kon Plông

Nhắc đến những thác nước nổi tiếng của Quảng Ngãi, nhiều người nhớ ngay đến các cái tên quen thuộc như thác Siu Puông (7 tầng, ở độ cao 1.524m), thác Lụa, thác Tà Ong, thác Savan... Ít ai biết, ở đây còn có thác Hùng Ngàn được ví như "viên ngọc ẩn" giữa đại ngàn Kon Plông.

Theo chia sẻ của travel blogger Tố Đen, dòng thác chảy trắng xóa giữa rừng núi xanh bạt ngàn mang đến cảm giác thư thái, yên bình, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào của phố thị. Để đi đến đây, du khách có nhiều lựa chọn phương tiện.

Từ trung tâm thị trấn Măng Đen (cũ), du khách cần di chuyển khoảng 50 km là đến thác. Trước kia, nơi này thuộc xã Hiếu, làng Kon Plinh, nay thuộc thôn Kon Plinh, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Từ trung tâm xã Hiếu cũ, đi thêm khoảng 20 km nữa sẽ tới chân thác - nằm ngay dưới khu vực thủy điện Đăk Rve.

Nam travel blogger cho biết, hầu hết quãng đường đến thác đã được bê tông hóa, còn một đoạn ngắn là đường đất đá. Mọi người có thể đi ô tô gầm cao hoặc xe máy địa hình đều có thể di chuyển thuận lợi.

Trong chuyến đi, Tố Đen cho biết anh thật sự ấn tượng trước vẻ đẹp nơi đây. Càng đi sâu vào rừng, khung cảnh càng trở nên yên bình, độc đáo hơn khi một bên là rừng cây xanh thẳm, bên kia là mặt hồ thủy điện phẳng lặng.

Đến khu vực đập tràn thủy điện, du khách có thể gửi xe và bắt đầu hành trình trekking băng rừng để tiếp cận thác. Con đường nhỏ quanh co dẫn lối qua vô số thảm thực vật phong phú, nổi bật là những cụm dương xỉ cao lớn phủ kín hai bên lối đi.

Khi tới nơi, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh thác Hùng Ngàn đổ xuống từ vách đá cao, dòng nước trắng xóa, hơi nước lan tỏa mờ ảo.

Hiện nay, thác chưa được khai thác mạnh về du lịch nên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, là nơi lý tưởng những ai muốn tìm đến sự bình yên và trải nghiệm thiên nhiên.

Dù vậy, travel blogger Tố Đen lưu ý, du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi khởi hành như mang theo nước uống, giày leo núi hoặc giày thể thao cùng các vật dụng cá nhân cần thiết. Đặc biệt, hãy giữ gìn vệ sinh, không xả rác, để góp phần bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên vốn có của khu vực.