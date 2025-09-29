'Sống ảo' với trăng vàng, thỏ ngọc khổng lồ trên phố Hàng Mã

Còn một tuần nữa mới đến Trung thu, nhưng không khí lễ hội đã tràn ngập khu phố cổ Hà Nội. Trên phố Hàng Mã, dòng người đổ về tấp nập từ chiều tối, chen chân giữa những gian hàng bày biện đủ loại lồng đèn, mặt nạ, trống lắc, đồ chơi phát sáng.

Hai bên đường rực rỡ sắc màu, ánh đèn nhấp nháy hòa cùng tiếng rao bán hàng, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên bức tranh náo nhiệt đặc trưng mỗi mùa Trung thu.

Trong khung cảnh này, dòng người ken đặc trên phố Hàng Mã khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Giữa biển người chen chúc, nhiều ông bố phải bế con nhỏ trên vai để các bé vừa được ngắm nhìn, vừa tránh cảnh xô đẩy.

Một cửa hàng chuyên bán đồ trang trí trên con phố này nổi bật với không gian rực rỡ, tràn ngập sắc màu của đèn lồng, trăng vàng, thỏ ngọc và những cánh bướm khổng lồ. Các chi tiết được sắp đặt công phu, kết hợp ánh sáng lung linh, tạo nên khung cảnh huyền ảo như đưa người xem bước vào thế giới cổ tích.

Năm nào cũng vậy, vào mỗi dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, Trung thu hay Giáng sinh, cửa hàng này đều thiết kế những concept trang trí riêng biệt, công phu và rực rỡ. Chính sự thay đổi theo mùa lễ hội không chỉ thu hút khách hàng mua sắm mà còn biến nơi đây thành điểm check-in quen thuộc, níu chân nhiều du khách khi ghé phố Hàng Mã.

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được chụp ảnh bên mô hình trăng vàng, cá chép, thỏ ngọc khổng lồ và những mô hình trang trí rực rỡ sắc màu. Không chỉ mua sắm, nhiều gia đình còn coi đây là dịp lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Liên Trần Hương (phố Trần Nhật Duật, Hà Nội) cho biết năm nào gia đình cũng ghé Hàng Mã để hòa vào không khí Trung thu. Dịp này, chị chủ yếu dạo phố, mang con gái đi ngắm cảnh và xem các mẫu đồ trang trí mới. Theo chị, bầu không khí lễ hội vẫn quen thuộc, nhưng hàng hóa năm nay mang đậm chất Việt, không còn tình trạng tràn ngập sản phẩm mang nét Trung Quốc.

'Tết Trung thu thì gia đình tôi sẽ vui chơi ở gần nhà, hôm nay chỉ tranh thủ đi sớm để cảm nhận trước. Khó khăn nhất là di chuyển trong dòng người đông đúc, còn lại khá thoải mái. Nếu đến sớm hơn chút chắc còn đông hơn nữa', chị Hương nói.

Vũ Thị Bích Ngọc (quê Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình) cho biết chiều nay cô cùng người yêu đi xe máy lên Hà Nội và khoảng 18h đã có mặt tại Hàng Mã. 'Hôm nay tranh thủ cuối tuần, tôi lên phố để cảm nhận không khí đông vui, náo nhiệt. Tôi đi loanh quanh khu phố cổ rồi quay lại đây chụp ảnh. Đây là lần thứ hai tôi đến Hàng Mã chơi Trung thu. Mỗi năm nơi này lại thay đổi cách trang trí, nhiều mẫu mã mới nên tôi thấy rất ấn tượng', Ngọc chia sẻ.

Cô cho hay việc đi lại khá thuận lợi, thời tiết mát mẻ, không mưa nên cảm giác dễ chịu, không bị nóng bức hay mệt mỏi. Sau khi chụp ảnh, cả hai dự định ghé ăn vặt, dạo quanh Hà Nội rồi quay về Hà Nam trong đêm.

Một em nhỏ thích thú khi nhìn những chiếc đèn ông sao treo lơ lửng trên cao, liên tục đưa tay cố với tới.

Những chiếc đèn ông sao cỡ nhỏ, có gắn đèn bên trong, được bán với giá 20.000 đồng, là lựa chọn yêu thích của nhiều em nhỏ khi xuống phố vui Trung thu.

Một em nhỏ nép vào vòng tay bố, tỏ ra sợ hãi khi bắt gặp những chiếc lồng đèn lông xù nhiều màu sắc.

Gian hàng chuyên bán tò he truyền thống thu hút đông đảo khách ghé thăm.

Một không gian trang trí rực rỡ trên phố Hàng Mã thu hút du khách chụp ảnh, với mức giá 20.000 đồng mỗi lượt.