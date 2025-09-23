Siêu bão Ragasa làm tê liệt nhiều sân bay

Đài Loan, Hong Kong và các tỉnh ven biển thuộc Trung Quốc đồng loạt triển khai kế hoạch ứng phó cấp cao khi siêu bão Ragasa càn quét khu vực cực Bắc đảo Luzon.

Đài Hong Kong cho biết, siêu bão Ragasa đang tiến vào bờ biển tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, với sức gió lên tới 220 km/h. Chính quyền Hong Kong dự kiến nâng tín hiệu cảnh báo bão lên cấp 8 vào chiều 23/9.

Hàng loạt hoạt động sơ tán, hạn chế bay và đình chỉ phà đã lan rộng khắp khu vực. Sân bay quốc tế Hong Kong sẽ ngừng các chuyến bay chở khách trong 36 tiếng, từ 20h ngày 23/9 đến 8h ngày 25/9. Chính quyền cho biết các hãng bay bắt đầu cắt chuyến sớm.

Khoảng 700 chuyến bay đã bị gián đoạn. Hãng hàng không Cathay Pacific thông báo hủy hơn 500 chuyến bay từ tối thứ ba đến sáng thứ năm. Nhiều hãng bay quốc tế khác cũng có động thái tương tự, khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin thường xuyên.

Các tỉnh ven biển Trung Quốc triển khai sơ tán, dừng phà và lên kế hoạch ngừng bay, trong đó Thâm Quyến dự kiến dừng toàn bộ chuyến bay vào đêm 23/9. Nhiều tuyến ở Phúc Kiến bị hủy và chuẩn bị ngừng bay.

Đài Loan hủy các chuyến bay ra đảo Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ và ngừng 88 chuyến phà trên 13 tuyến.

Những con sóng mạnh ở đảo Basco, tỉnh Batanes, phía bắc Philippines, khi bão Ragasa ảnh hưởng đến khu vực. Ảnh: SCMP

Cơn bão di chuyển qua eo biển Luzon, gây sóng lớn và gió giật mạnh, nhiều hoạt động giao thông tại Philippines đã bị đình trệ.

Về hàng không, các chuyến bay nội địa ở miền Bắc, đặc biệt là các đường bay đến Laoag, Tuguegarao và Basco, đều đã bị hủy. Dù các sân bay lớn như Manila và Clark vẫn hoạt động, nhà chức trách cảnh báo nguy cơ chậm trễ dây chuyền khi bão tiến vào Biển Đông, đe dọa Thâm Quyến. Về hàng hải, hoạt động của các tuyến tàu phà liên đảo cũng đã tạm ngưng để đảm bảo an toàn.

Giới chuyên gia nhận định, đường đi và thời điểm xuất hiện của bão Ragasa gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cùng lúc cho bốn thị trường hàng không lớn (Hong Kong, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc đại lục).

Việc sân bay Hong Kong ngưng hoạt động kéo dài sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền đến lịch bay toàn cầu trong nhiều ngày tới. Do đó, các hãng hàng không trong khu vực triển khai chính sách đổi vé linh hoạt và cắt giảm lịch trình quy mô lớn. Du khách cần theo sát lịch trình của hãng hàng không đã đặt vé để nắm tình hình.

Hành khách có vé đến hoặc rời Hong Kong, Đài Loan từ ngày 23–25/9 nên đổi vé qua ứng dụng hãng, tránh xếp hàng tại sân bay. Nếu đi miền Bắc Luzon, cần kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay.

Đi lại bằng phà ở Đài Loan, Hong Kong, Phúc Kiến sẽ bị ngưng trong thời gian cảnh báo cao nhất. Du khách nên chuẩn bị tinh thần chờ đợi lâu, chuẩn bị các hoạt động dự phòng và theo dõi chặt chẽ cảnh báo chính thức tại từng địa phương theo diễn biến của siêu bão Ragasa.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão, sáng 23/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Siêu bão Ragasa hình thành từ áp thấp nhiệt đới tối 18/9 và đã tăng 9 cấp trong bốn ngày. Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 từng ghi nhận ba siêu bão Yagi, Gaemi và Krathon.