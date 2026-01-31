Mục sở thị tòa nhà mang kiến trúc Pháp 'đặc biệt hiếm' ở Đà Nẵng

UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định giao tài sản và chuyển đổi công năng đối với cơ sở nhà, đất số 01 Pasteur (phường Hải Châu). Thành phố giao cơ sở này cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý, sử dụng làm thiết chế văn hóa.

Cơ sở nhà, đất ở số 1 Pasteur, TP. Đà Nẵng có diện tích đất hơn 2.000m2, diện tích xây dựng gần 1.100m2, gồm 3 khối nhà. Đây là công trình kiến trúc Pháp, có tuổi đời hơn 100 năm. Kiến trúc của tòa nhà được đánh giá “đặc biệt hiếm”, là biệt thự còn giữ lại phong cách Art-Deco duy nhất còn lại tại Đà Nẵng.

Công trình được thiết kế theo “kiến trúc mở”, kết hợp giữa sự bề thế và gần gũi với thiên nhiên, chi tiết trang trí tinh giản nhưng vẫn giữ tinh thần kiến trúc Pháp.

Tòa nhà vốn là trụ sở của Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Đà Nẵng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công trình đáp ứng đầy đủ tiêu chí của thiết chế văn hóa cấp thành phố. Công trình này không chỉ mang giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt mà còn đủ điều kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục, giao lưu nghệ thuật.

Diện tích nhà và khuôn viên rộng, không gian kiến trúc phù hợp để xây dựng thiết chế văn hóa đa năng. Hạ tầng, kết cấu và cảnh quan phù hợp với chức năng phục vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trên cơ sở đó, Sở định hướng khai thác và phát huy giá trị của công trình theo hướng bảo tồn, gìn giữ tòa nhà như một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đô thị Đà Nẵng, kết hợp khai thác thành điểm đến văn hóa - du lịch. Tại đây sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giáo dục và giao lưu nghệ thuật “Không gian nghệ thuật Đà Nẵng - Da Nang Arts Space”, với tổng diện tích sử dụng dự kiến 2.065m².

Ngoài ra, khu nhà 2 tầng với diện tích 215m² sẽ được bố trí không gian phục vụ công tác chuyên môn, gồm phòng làm việc, kho bảo quản hiện vật, phòng thẩm định, phòng nghiên cứu tác phẩm.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, UBND TP. Đà Nẵng có công văn thống nhất chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur (trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố) làm trụ sở làm việc của Công an phường Hải Châu. Tuy nhiên, dư luận có ý kiến cần cân nhắc sử dụng cơ sở này một cách phù hợp, nhằm bảo tồn công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị hiếm hoi của thành phố.