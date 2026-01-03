Đổ xô tắm biển Đà Nẵng dù sóng to gió lớn

Chiều 2/1, các bãi tắm ở khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng như: Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, T20, Mỹ An... tấp nập người dân và du khách tắm biển, lướt sóng, vui chơi... Những ngày qua, thời tiết Đà Nẵng rất thuận lợi với nắng vàng, gió nhẹ, tạo điều kiện cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí đầu năm mới. Ảnh: Giang Thanh.

Dù sóng biển khá lớn, từng đợt sóng cao tấp sát bờ nhưng khu vực các bãi tắm vẫn đông nghịt du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Khách Tây thong thả đi bộ, phơi nắng, trò chuyện, tạo nên không khí nhộn nhịp vào dịp đầu năm mới.

Trên bờ biển, các hàng quán, khu vực cho thuê ghế nghỉ hoạt động hết công suất. Nhiều du khách dành thời gian trải nghiệm các hoạt động, từ ngồi cà phê ngắm biển, thưởng thức hải sản đến tham gia các môn thể thao nhẹ nhàng. Nhiều hàng quán phải bố trí thêm bàn ghế, nhân viên làm việc liên tục để phục vụ lượng khách tăng cao.

Cùng bạn bè chọn Đà Nẵng để đón năm mới, vào mỗi buổi chiều, anh Stephan Bauer (du khách người Đức) đều có mặt ở khu vực bãi biển Mỹ An để nghỉ ngơi, tắm biển. Nhóm của anh chọn Đà Nẵng bởi bờ biển đẹp và không khí dễ chịu.

“Ở châu Âu, thời điểm này rất lạnh, còn ở đây chúng tôi có thể ra biển mỗi ngày. Sóng hôm nay khá lớn nhưng rất thú vị, mang lại cảm giác mạnh và đầy năng lượng. Dịp này, Đà Nẵng cũng có rất nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn, người dân cùng đổ ra đường để cùng đón chào năm mới tạo nên bầu không khí tuyệt vời”, anh Stephan nói.

Về chiều, thời tiết se lạnh nhưng người dân và du khách cũng không ngần ngại tắm biển.

Một số du khách còn phấn khích lướt ván, lướt sóng, chinh phục những con sóng lớn cao quá đầu. Càng về chiều, các bãi tắm lại càng đông đúc, tấp nập.

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng cử lực lượng cứu hộ bám sát các khu vực để nhắc nhở, hướng dẫn du khách tắm biển, chơi các trò chơi dưới nước và đảm bảo an toàn khi sóng to.

Từ sáng sớm đến chiều tối, các tuyến đường ven biển như: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại... luôn tấp nập khách du lịch. Vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay, Đà Nẵng dự kiến đón hơn 800 chuyến bay, trong đó gần một nửa là các chuyến bay quốc tế.

Không chỉ các bãi biển, các khu, điểm du lịch trên địa bàn cũng đón lượng khách du lịch rất lớn vào dịp này. Hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí chào đón năm 2026 cũng được tổ chức để phục vụ người dân và du khách như: không gian Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026; các mô hình check-in đón Giáng sinh, chào năm mới; Không gian ẩm thực Cheer Fest; Không gian sắc màu Hội An...