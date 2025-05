3 ngày đầu nghỉ lễ, Quảng Ninh thu hơn 2.000 tỷ đồng từ du lịch

Cụ thể, tổng số khách du lịch là khoảng 790.000 lượt (đạt 114% so với cùng kỳ). Tổng số khách lưu trú khoảng 327.000 lượt (đạt 111% so với cùng kỳ). Tổng thu du lịch ước đạt 2.173 tỷ đồng (đạt 142% so với cùng kỳ).

Qua nắm bắt, hoạt động dịch vụ du lịch ổn định, chưa phát hiện những vấn đề phát sinh, phức tạp ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Quảng Ninh.

Vịnh Hạ Long đón lượng lớn khách du lịch dịp nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Công

Theo thống kê, một số địa phương thuộc Quảng Ninh thu hút nhiều khách du lịch, như Hạ Long đón 184.000 lượt khách, Móng Cái 59.000 lượt khách, Uông Bí 18.000 lượt khách, Vân Đồn 27.000 lượt khách, Cô Tô 6.600 lượt khách.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định sức hút: Công viên Sun World đón 12.000 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh 9.400 lượt khách, Yên Tử 23.000 lượt khách, đảo Cái Chiên khoảng 2.100 lượt khách.

Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt 6.600 lượt.